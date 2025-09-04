4 महीने पहले हुई शादी, दुल्हन को फिर हो गया इश्क… पति को छोड़कर प्रेमी के साथ लाखों के जेवर लेकर फरार

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में एक विवाहिता महिला के पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय और संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए पत्नी और उसके कथित प्रेमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई...

Ghaziapur News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में एक विवाहिता महिला के पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय और संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए पत्नी और उसके कथित प्रेमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।



चार महीने पहले हुई थी शादी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पलहीपुर गांव निवासी सोनू राजभर की शादी 17 मई 2025 को बिरनो थाना क्षेत्र के बद्धूपुर गांव की गुड़िया राजभर से हुई थी। शादी के बाद शुरुआती कुछ सप्ताह तक सब कुछ सामान्य रहा। फिर सोनू, आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुंबई काम पर चला गया।



पति की गैरमौजूदगी में शुरू हुआ प्रेम प्रसंग

सोनू के मुंबई जाने के बाद, गुड़िया की गांव के ही युवक रिंकू राजभर से नज़दीकियां बढ़ने लगीं। परिजनों के अनुसार, दोनों के बीच मोबाइल पर लगातार बातचीत होती थी और मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया था।



जेवर और नकदी लेकर हुई फरार

30 अगस्त की सुबह गुड़िया घर में रखे करीब 2.10 लाख रुपये मूल्य के जेवरात और नकदी लेकर प्रेमी रिंकू के साथ फरार हो गई। जब परिजनों ने खोजबीन की तो पास के सीसीटीवी फुटेज में महिला को प्रेमी के साथ स्कूटी पर नहर मार्ग की ओर जाते हुए देखा गया।



पति ने दर्ज कराई शिकायत, कार्रवाई की मांग

घटना की जानकारी मिलने पर सोनू मुंबई से लौटकर घर पहुंचा और पुलिस थाने के साथ-साथ एसपी कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि पत्नी ने उसका विश्वास तोड़ा और परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंचाई।



पुलिस जांच में जुटी

मामले में पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।