पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ हुआ Magh Mela का आगाज, नोट करें पवित्र स्नान की सभी तारीखें...

प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में ठिठुरन भरी ठंड के में कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच माघ मेला 2026 की शुरुआत शनिवार को पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के साथ होगी। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व को लेकर...

प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में ठिठुरन भरी ठंड के में कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच माघ मेला 2026 की शुरुआत शनिवार को पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के साथ होगी। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व को लेकर माघ मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। इस महीने में किया गया स्नान, दान, जप और तप व्यक्ति को विशेष आध्यात्मिक फल मिलता है। इसी कारण उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हर वर्ष माघ माह के दौरान भव्य माघ मेले का आयोजन किया जाता है। आज इसकी शुरूआत होगी।

सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम

पुलिस उपायुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने कई पुलिस टीमों का गठन कर दिया है। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। होटलों और रेस्टोरेंट में भी चेकिंग कराई जा रही है। माघ मेले के सभी इंट्री पॉइंट पर पुलिस फोर्स तैनात कर चेकिंग कराई जा रही है। इसके अलावा शहर क्षेत्र में लगे 1100 से अधिक और माघ मेला क्षेत्र में लगे 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही भीड़ प्रबंधन और यातायात प्रबंधन के लिए एआई युक्त कैमरों का भी सहारा लिया जा रहा है। डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने माघ मेले की सुरक्षा के मद्देनजर शहर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बंद होने का दावा किया है।

नोट करें पवित्र स्नान की सभी तारीखें...

1. पहला मुख्य स्नान: पौष पूर्णिमा – 3 जनवरी 2026

2. दूसरा मुख्य स्नान: मकर संक्रांति – 14 जनवरी 2026

3. तीसरा मुख्य स्नान: मौनी अमावस्या – 18 जनवरी 2026

4. चौथा मुख्य स्नान: बसंत पंचमी – 23 जनवरी 2026

5. पांचवां मुख्य स्नान: माघी पूर्णिमा – 1 फरवरी 2026

6. छठा मुख्य स्नान: महाशिवरात्रि – 15 फरवरी 2026