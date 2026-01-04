Main Menu

  • Magh Mela 2026: पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर 31 लाख से अधिक ने श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी

Edited By Pooja Gill,Updated: 04 Jan, 2026 08:37 AM

magh mela 2026 on the first bathing festival of paush purnima

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा में शनिवार को गंगा, यमुना और अद्दश्य सरस्वती के पावन संगम में 31 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई...

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा में शनिवार को गंगा, यमुना और अद्दश्य सरस्वती के पावन संगम में 31 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किये गये थे। संगम क्षेत्र में तड़के से ही श्रद्धालुओं का सैलाब संगम तट की ओर उमड़ पड़ा था। रात आठ बजे तक लगभग 31 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई जिसमें लगभग पांच लाख कल्पवासी शामिल है।

PunjabKesari 
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे अधिकारी 
श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए सभी अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। माघ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस वर्ष कई नवाचार किए गए। 17 नंबर पार्किंग से लेकर लेटे हनुमान जी मंदिर तक प्रारंभ की गई गोल्फ काटर् सेवा का लगभग 9500 श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को नि:शुल्क सेवा भी उपलब्ध कराई गई।

PunjabKesari
कब होगा दूसरा स्नान पर्व 
इसके साथ ही विभिन्न पिकअप प्वाइंट से माघ मेला क्षेत्र के निकटतम पार्किंग स्थलों तक श्रद्धालुओं को पहुंचाने के उद्देश्य से रैपिडो बाइक सेवा संचालित हुई। रैपिडो बाइक के माध्यम से लगभग 10 हजार बुकिंग की गईं। जिससे श्रद्धालुओं को कम समय में सुगमता के साथ मेला क्षेत्र तक पहुंचाया गया। इसके बाद अब दूसरा स्नान पर्व 15 जनवरी मकर संक्रांति को होगा। पौष पूर्णिमा का स्नान पर मकर संक्रांति के लिए रिहर्सल के तौर पर रहा, जबकि तीसरा और मुख्य स्नान पर मौनी अमावस्या 18 जनवरी को पड़ेगा। 
 

