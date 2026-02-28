Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • UP में होली से पहले 6 IAS-PCS का ट्रांसफर! एक्शन मोड में CM Yogi... किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, देखें किसे कहां मिली नई तैनाती

UP में होली से पहले 6 IAS-PCS का ट्रांसफर! एक्शन मोड में CM Yogi... किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, देखें किसे कहां मिली नई तैनाती

Edited By Purnima Singh,Updated: 28 Feb, 2026 12:21 PM

6 ias pcs transferred in up

उत्तर प्रदेश में होली से पहले राज्य सरकार द्वारा एक बार फिर आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। शुक्रवार को जारी आदेश में 3 आईएएस (IAS) और 3 पीसीएस (PCS) अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। शासन के इस फैसले को कार्यकुशलता बढ़ाने...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होली से पहले राज्य सरकार द्वारा एक बार फिर आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। शुक्रवार को जारी आदेश में 3 आईएएस (IAS) और 3 पीसीएस (PCS) अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। शासन के इस फैसले को कार्यकुशलता बढ़ाने और प्रशासनिक संतुलन के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

यह भी पढ़ें : सुहागरात के बाद टूटा सपना! खुशी-खुशी लाया दुल्हन, रात साथ बिताई... पत्नी ने जो किया फूट-फूटकर रोया दूल्हा; होश उड़ा देगी असलियत....

IAS अफ़सरों का तबादला

PunjabKesari

PCS अफ़सरों का तबादला

*PCS राजेश श्रीवास्तव को ADM नमामि गंगे ललितपुर से अपर आयुक्त गोरखपुर बनाया गया।
*PCS संजय मिश्रा SDM अंबेडकर नगर से एडीएम नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति ललितपुर नियुक्त।
*PCS ललित कुमार मिश्रा SDM सिद्धार्थ नगर से स्थानांतरित होकर SDM मुजफ्फरनगर भेजे गए।

और ये भी पढ़े

यह भी पढ़ें : कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, चारों ओर फैली दहशत, 'छावनी' बना स्टेशन 

Kanpur News : कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 36 घंटे के भीतर दूसरी बार बम की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार शाम को रेलवे स्टेशन पर व्यापक सुरक्षा अभियान चलाया गया। हालांकि गहन तलाशी के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि शाम करीब सात बजे 112 नियंत्रण कक्ष पर एक आपातकालीन फोन आया, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि रेलवे स्टेशन को उड़ा दिया जाएगा ..... पढ़ें पूरी खबर ....  
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!