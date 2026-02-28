UP में होली से पहले 6 IAS-PCS का ट्रांसफर! एक्शन मोड में CM Yogi... किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, देखें किसे कहां मिली नई तैनाती

उत्तर प्रदेश में होली से पहले राज्य सरकार द्वारा एक बार फिर आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। शुक्रवार को जारी आदेश में 3 आईएएस (IAS) और 3 पीसीएस (PCS) अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। शासन के इस फैसले को कार्यकुशलता बढ़ाने...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होली से पहले राज्य सरकार द्वारा एक बार फिर आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। शुक्रवार को जारी आदेश में 3 आईएएस (IAS) और 3 पीसीएस (PCS) अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। शासन के इस फैसले को कार्यकुशलता बढ़ाने और प्रशासनिक संतुलन के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

IAS अफ़सरों का तबादला





PCS अफ़सरों का तबादला

*PCS राजेश श्रीवास्तव को ADM नमामि गंगे ललितपुर से अपर आयुक्त गोरखपुर बनाया गया।

*PCS संजय मिश्रा SDM अंबेडकर नगर से एडीएम नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति ललितपुर नियुक्त।

*PCS ललित कुमार मिश्रा SDM सिद्धार्थ नगर से स्थानांतरित होकर SDM मुजफ्फरनगर भेजे गए।

