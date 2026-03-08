Main Menu

घर की दीवारों के बीच टूटा रिश्ता, भाई ने भाई को मौत के घाट उतारा, जानिए क्यों दिया घटना को अंजाम ?

Edited By Ramkesh,Updated: 08 Mar, 2026 07:20 PM

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के कंदवा थाना क्षेत्र में एक युवा किसान की कथित हत्या के आरोप में उसके सगे बड़े भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

चंदौली: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के कंदवा थाना क्षेत्र में एक युवा किसान की कथित हत्या के आरोप में उसके सगे बड़े भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। 

पुलिस के अनुसार, यह घटना चार दिन पहले कंदवा थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव में हुई थी, जहां किसान विशाल सिंह (27) की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने बताया कि पुलिस और अपराध शाखा की संयुक्त टीम की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विशाल सिंह के बड़े भाई विवेक सिंह (30) के रूप में हुई है।

75 लाख रुपये में बेची थी जमीन 
उन्होंने बताया कि हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और फार्महाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर बरामद कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, आरोपी ने पूछताछ में बताया कि चार महीने पहले एक जमीन 75 लाख रुपये में बेची गई थी जिसमें से उसे जो धन मिला था, वह खर्च हो गया था और इसके बाद जरूरत पड़ने पर उसे अपने छोटे भाई विशाल से ही रुपये मांगने पड़ते थे। इसे लेकर विशाल उसे अक्सर अपमानित करता था।

25 लाख रुपये की एफडी के लालच में आया आरोपी 
उन्होंने कहा, ''आरोपी ने यह भी बताया कि लगभग एक महीने पहले विशाल ने जमानियां में एचडीएफसी बैंक में 25 लाख रुपये की एफडी कराई थी। इसके बाद उसके मन में यह विचार आया कि यदि विशाल को मार दिया जाए तो उसकी सारी संपत्ति और धन उसके पास आ जाएगा।

फार्महाउस पर मारी गोली 
पुलिस के अनुसार, ''आरोपी ने बताया कि पांच मार्च को होली के दिन उसने काफी शराब पी थी और उस दौरान विशाल ने उसे काफी जलील किया था। अगले दिन जब विशाल गांव के बाहर स्थित फार्महाउस पर आराम कर रहा था, तब विवेक वहां पहुंचा और विशाल के सिर में गोली मार दी।

आरोपी ने कबूला जुर्म 
'' सदर के पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेन्द्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ने यह भी कबूल किया कि घटना को अंजाम देने के बाद उसने वहां लगे सीसीटीवी का डीवीआर निकाल लिया था और अगले दिन उसे तालाब किनारे ले जाकर फेंक दिया था। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन ही इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। 


 

