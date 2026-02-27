लखीमपुर खीरी में मां ने दो बेटियों के साथ खाया जहर, मां-बेटी की हुई मौत, बड़ी की हालत गंभीर; मामूली विवाद के बाद उठाया खौफनाक कदम

लखीमपुर खीरी जिले के मैलानी पुलिस लाइन के काकोरी गांव में शुक्रवार को कथित तौर पर जहर खाने से एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई जबकि एक अन्य बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार मृत मां-बेटी की पहचान काकोरी गांव...

लखीमपुर खीरी : जिले के मैलानी पुलिस लाइन के काकोरी गांव में शुक्रवार को कथित तौर पर जहर खाने से एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई जबकि एक अन्य बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार मृत मां-बेटी की पहचान काकोरी गांव निवासी फूल कुमारी (50) और उसकी सबसे छोटी बेटी निमिषा (19) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि उसकी बड़ी बेटी कंचन (24) को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तीनों ने कथित तौर पर जान देने के इरादे से जहर खा लिया।



पुलिस अधीक्षक (एसपी) ख्याति गर्ग ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि जहरीला पदार्थ खाने से मां और उसकी एक बेटी की मौत हो गई। उन्होंने कहा, ''तीसरी पीड़ित बेटी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है।'' एसपी ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि परिवार में हाल ही में हुई एक मौत के बाद अवसाद की वजह से यह कदम उठाया गया होगा। पुलिस ने कहा कि मामले में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

