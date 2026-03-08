Main Menu

  • मासूम हुई दरिंदगी का शिकार; बेर खिलाने के बहाने खेत में ले गए दो नाबालिग लड़के, एक ने पकड़े हाथ, दूसरे ने किया रेप और फिर...

Edited By Pooja Gill,Updated: 08 Mar, 2026 09:23 AM

हाथरस: यूपी के हाथरस जिले से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां के सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र में कक्षा चार में पढ़ने वाली नौ साल की एक लड़की के साथ दो नाबालिग लड़कों...

हाथरस: यूपी के हाथरस जिले से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां के सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र में कक्षा चार में पढ़ने वाली नौ साल की एक लड़की के साथ दो नाबालिग लड़कों ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। दोनों नाबालिग लड़के उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए और फिर उसके साथ गंदा काम किया। 

घास लेने अकेली जंगल गई थी मासूम 
जानकारी के मुताबिक, इस वारदात के बाद लड़की ने अपने घर जाकर अपनी मां को सारी बात बताई। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की नौ वर्षीय लड़की शुक्रवार की अपराह्न करीब दो बजे घर से घास लेने अकेली जंगल गई थी। जंगल में गांव के ही 10 और 12 साल के दो लड़के उसे मिले, जो लड़की को बेर खिलाने के बहाने गेहूं के एक खेत में ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। 

गेहूं के खेत में ले जाकर किया रेप 
पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी लड़की ने घर आकर अपने परिजनों को दी, जिसके बाद उसकी मां ने कोतवाली सिकंदराराऊ पहुंचकर इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि लड़की की मां ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा है कि दोनों लड़के उसकी बेटी को बेर खिलाने के बहाने गेहूं के एक खेत में ले गए, जहां 10 साल के लड़के ने उसकी बेटी के हाथ पकड़े और 12 साल के लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया। सिकंदराराऊ के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) जे एन अस्थाना ने बताया कि लड़की के साथ हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट उसकी मां ने दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि पीड़िता और आरोपी सभी नाबालिग हैं। उन्होंने उम्मीद जतायी कि आरोपी जल्दी ही पकड़ लिए जाएंगे। 
 

