  • पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल गैंगस्टर गिरफ्तार, आरोपी पर 68 मुकदमे दर्ज

Edited By Pooja Gill,Updated: 29 Dec, 2025 12:30 PM

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर जिले में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। यहां पर थाना कोतवाली क्षेत्र में पशु चोरी में लिप्त एक गैंगस्टर को पुलिस ने एक मुठभेड़ में गोली लगने से घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी पर विभिन्न जिलों में 68 मुकदमे दर्ज हैं।

पुलिस ने कैसे पकड़ा आरोपी 
पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने सोमवार को बताया कि गिरफ्तार गैंगस्टर की पहचान निगोही क़स्बा निवासी सईद बंजारा के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि बंजारा पाकड़ चौकी रोड पर घूमते मिला। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो बंजारा अपनी बाइक से भागा और बस्ती के बाहर बाइक फिसलने से गिर गया, जिसके बाद उसने भागते हुए पुलिस पर गोली चलाई। 

आरोपी के पैर में लगी गोली 
एसपी ने कहा कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली आरोपी के पैर में लग गई और वह मौके पर ही गिर गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। द्विवेदी ने बताया कि आरोपी पर शाहजहांपुर, बरेली, लखीमपुर खीरी, हरदोई में गिरोहबंद अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) के अलावा 68 मुकदमे दर्ज है जिनमें ज्यादातर पशु चोरी के हैं। वह स्वयं घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की जा रही है।  
 

