दामाद ने सास को मारी गोली: आरोपी ने की थी लव मैरिज, पारिवारिक विवाद में हत्या की आशंका

Edited By Ramkesh,Updated: 26 Dec, 2025 08:03 PM

son in law shoots mother in law accused had a love marriage family dispute sus

प्रयागराज ( सैय्यद आकिब रजा): उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के करेली थाना क्षेत्र में काली माई मंदिर के पास सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात काली माई मंदिर स्थित मकराना मार्बल के सामने हुई, जहां गोली लगते ही महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

दामाद पर हत्या का आरोप 
मृतका की पहचान अर्शिया खातून (उम्र लगभग 50 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हत्या का आरोप महिला के दामाद पर है, जिसने कथित तौर पर अपनी ही सास को गोली मार दी।

पारिवारिक विवाद में हत्या की आशंका
घटना की सूचना मिलते ही करेली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपी दामाद की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हत्या के कारणों का अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है, हालांकि पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है।

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही पुलिस
इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। यह वारदात पारिवारिक रिश्तों में बढ़ती हिंसा को उजागर करती है, जहां आपसी विवाद जानलेवा रूप ले रहे हैं।
 

