UP Cold Wave Alert: यूपी में कोहरा और शीतलहर जारी, कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से कम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शनिवार को शीतलहर व कोहरे का असर बना रहा और प्रदेश में दिन का तापमान सामान्य से कम रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी। आईएमडी के मुताबिक, लखनऊ में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री कम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक 10.8 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने लखनऊ और इसके आसपास के क्षेत्रों में देर रात व सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया जबकि दिन में आसमान साफ रहेगा।



वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 19 डिग्री और 10 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। विभाग ने राज्यवार चेतावनी जारी करते हुए बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों व पूर्व हिस्सों में कई स्थानों पर घना से बहुत घना कोहरा रहने का अनुमान है तथा ठंड की स्थिति बने रहने की संभावना है। विभाग के मुताबिक, कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से कम रहा, जिसमें गोरखपुर में 13.2 डिग्री (सामान्य से 7.4 डिग्री कम) जबकि प्रयागराज में 16.8 डिग्री तापमान (सामान्य से 6.1 डिग्री कम) दर्ज किया गया।



वहीं वाराणसी, बरेली, इटावा, बहराइच और बाराबंकी में भी तापमान औसत से चार से छह डिग्री कम रहा। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान छह से 11 डिग्री के बीच रहा, जिसमें इटावा में 6.2 डिग्री और बाराबंकी व चुर्क में सात डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। विभाग ने घने कोहरे की वजह से विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में दृश्यता कम होने से सुबह के समय सावधानी बरतने की सलाह दी।