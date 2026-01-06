Main Menu

'मैं तुमसे प्यार करता हूं...हमेशा मेरे साथ रहोगी', KGMU के डॉक्टर ने नर्सिंग छात्रा से किया S#X, प्राइवेट फोटो खींचे; फिर वायरल करने की दी धमकी

Edited By Pooja Gill,Updated: 06 Jan, 2026 11:00 AM

UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक नर्सिंग छात्रा ने KGMU के डॉक्टर पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है...

UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक नर्सिंग छात्रा ने KGMU के डॉक्टर पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। उसका आरोप है कि आरोपी डॉक्टर ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसने उसके प्राइवेट फोटो भी खींच लिए। फिर शादी करने से इनकार कर दिया। जब उसने विरोध किया तो दरिंदे ने उसकी तस्वीरों को वायरल करने की धमकी दे दी और उसके साथ मारपीट भी की। छात्रा ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। 

जानिए पूरा मामला 
जानकारी के मुताबिक, KGMU की नर्सिंग छात्रा अलीगंज के एक पीजी में रहती है। छात्रा ने कैसरबाग में रहने वाले इंटर्न डॉक्टर मोहम्मद आदिल पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्र की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ 31 दिसंबर को कैसरबाग कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि जुलाई 2024 में डॉक्टर आदिल ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजा। एक ही यूनिवर्सिटी के होने के चलते उसने उससे बात करनी शुरू कर दी। दोनों के बीच बातें होने लगी और एक सप्ताह में ही उसने प्यार का इजहार कर दिया। 

क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? 
छात्रा ने बताया कि डॉक्टर आदिल ने उससे कहा कि क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसने कहा कि उसने मीठी-मीठी बातें कर उसे अपने जाल में फंसा लिया। वो उसके प्यार के जाल में फंस गई और उसकी दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद आरोपी डॉक्टर ने शादी का भरोसा दिला। इसी भरोसे पर आरोपी ने फ्लैट पर बुलाया। मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब मैंने शादी की बात की तो मुकर गया। उसके बाद तरह-तरह की धमकी देने लगा।  

तस्वीरें वायरल करने की दी धमकी 
पीड़िता का कहना है कि जब वो आरोपी से शादी की बात करने लगी तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया और धमकी देने लगा कि वो उससे शादी नहीं करेंगा और उसकी प्राइवेट तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने मारपीट शुरू कर दी।  इसके बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ 31 दिसंबर को कैसरबाग कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। घटना के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। 
 

