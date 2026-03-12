Main Menu

  • शहनाई से पहले छलके पिता के आंसू! ...UPSSSC ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में निकाली भर्तियां, पढ़ें यूपी की 10 बड़ी खबरें

Edited By Ramkesh,Updated: 12 Mar, 2026 08:16 PM

Lउत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को उजागर करती है। एक तरफ प्रशासन जिले में पर्याप्त गैस स्टॉक होने का दावा कर रहा है

1- शहनाई से पहले छलके पिता के आंसू! Cylinder के लिए दर-दर भटका, सिस्टम की इस बेरुखी ने उड़ा दी सबकी नींद
उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को उजागर करती है। एक तरफ प्रशासन जिले में पर्याप्त गैस स्टॉक होने का दावा कर रहा है

2- UPSSSC ने विभिन्न पदों पर निकाली भर्तियां, जानिए आवेदन की तारिख
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है।

3- ट्रिपल डेथ केस: सुसाइड नोट ने बदली कहानी, इस वजह से दी थी तीन लोगों ने एक साथ जान
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बुधवार रात को मां-बेटे समेत तीन लोगों के शव घर के एक कमरे में बरामद किए गये। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आर्थिक तंगी के कारण इन लोगों ने आत्महत्या की है। 

4- निलंबित IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश को बड़ी राहत, 1 करोड़ रिश्वत मामले में FIR रद्द और नौकरी बहाली के आदेश !
उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी पावर प्लांट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाईकोर्टने FIR रद्द करने के बाद बहाली के आदेश दिए हैं।  

5- ट्रेन के बाथरूम में था लड़की का नंबर, फिर जो हुआ... जीजा की इस करतूत ने उड़ा दी सबकी नींद!
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक युवती को डिजिटल और सार्वजनिक रूप से बदनाम करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। 

6- एक रील और मासूम के पैर चकनाचूर! भट्ठा मालिक की वो खौफनाक गलती, जिसने ग्रेटर नोएडा को हिलाकर रख दिया
 सड़क पर ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कितनी बड़ी तबाही ला सकता है, इसका एक खौफनाक उदाहरण दनकौर के डेरी गुजरान गांव में देखने को मिला। 

7- प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में दिखी बहू, तो सास को उतारा मौत के घाट; साइलेंट अटैक बताकर दफनाई लाश, अब कब्र से खुला राज
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जहां एक कलयुगी बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सास की जान ले ली।

7- Crime News: साधु का जला हुआ शव बरामद, शिनाख्त में जुटी पुलिस
जिले में पूर्वोत्तर रेलवे के मथुरा-कासगंज रेलखंड पर बृहस्पतिवार की सुबह एक साधु का जला हुआ शव पाया गया। रेलवे पुलिस ने यह जानकारी दी। 

8- शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से अखिलेश ने मुलाकात, कहा- नकली संतों का अंत होगा
समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लिया और कहा कि इस आशीर्वाद से ''नकली संतों का अंत होने जा रहा है।

9- वायरल गर्ल मोनालिसा ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से मंदिर में रचाई शादी, भड़के सनोज मिश्रा बोले- ये बगावत नहीं लव जिहाद है
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगे कुम्भ मेले से दुनियाभर में वायरल हुई मोनालिसा भोंसले ने अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ पास के पुवर स्थित मंदिर में शादी कर ली। शादी से कुछ घंटे पहले मोनालिसा ने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी

10- KGMU में गैस का अकाल, मरीजों की थाली पर आफत: 4 की जगह मिल रहीं सिर्फ 2 रोटियां; हॉस्टल में भी मची हाहाकार!
उत्तर प्रदेश की राजधानी के प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में इन दिनों इलाज से ज्यादा खाने के लाले पड़े हुए हैं। 
 

