वायरल गर्ल मोनालिसा ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से मंदिर में रचाई शादी, भड़के सनोज मिश्रा बोले- ये बगावत नहीं लव जिहाद है

यूपी डेक्स: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगे कुम्भ मेले से दुनियाभर में वायरल हुई मोनालिसा भोंसले ने अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ पास के पुवर स्थित मंदिर में शादी कर ली। शादी से कुछ घंटे पहले मोनालिसा ने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी, ताकि परिवार के दबाव से बचा जा सके। मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी की खबर आने के बाद मोनालिसा को फिल्म में लॉन्च करने का ऐलान करने वाले निर्देशक सनोज मिश्रा की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है।

सनोज मिश्रा ने फेसबुक पर लिखी लंबी पोस्ट

निर्देशक सनोज मिश्रा (Sanoj Mishra) ने फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट लिखकर इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपनी पोस्ट का शीर्षक रखा- ‘ये बगावत नहीं, लव जिहाद है.' पोस्ट में उन्होंने मोनालिसा के फैसले को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए और अपने साथ हुए घटनाक्रम का भी जिक्र किया। सनोज मिश्रा ने लिखा कि महाकुंभ में वायरल होने के बाद मोनालिसा अचानक चर्चा में आई थीं। उस समय उन्हें उनकी सादगी और व्यक्तित्व ने काफी प्रभावित किया था।



महाकुंभ आयोजन को बदनाम करना कुछ लोगो का था मकसद

उन्होंने बताया कि मोनालिसा की मासूमियत और सादगी देखकर उन्होंने तय किया था कि उन्हें ट्रेनिंग देकर फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करेंगे। इस फैसले का देश-विदेश में स्वागत भी हुआ था। हालांकि निर्देशक का दावा है कि उनके इस कदम से कुछ लोग नाराज हो गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधियों ने उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया। मिश्रा के अनुसार, इस पूरे विवाद का मकसद योगी आदित्यनाथ के महाकुंभ आयोजन को बदनाम करना था।



रुद्राक्ष की माला बेचने के दौरान वायरल हुई थी मोनालिसा

आप को बता दें कि इंदौर की रहने वाली यह लड़की अपनी मोहक मुस्कान और सुंदर आंखों के कारण प्रसिद्ध हुई थी, जब पिछले साल एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने कुम्भ मेले में रुद्राक्ष की माला बेचने का उसका वीडियो साझा किया था।



शादी करके खुश हुई मोनालिसा भोंसले

शादी समारोह नैनार मंदिर में संपन्न हुआ, जिसमें केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी, सत्ताधारी माकपा के प्रदेश सचिव एम वी गोविंदन एवं राज्यसभा सांसद ए ए रहीम और पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं की उपस्थिति रही। दुल्हन ने लाल साड़ी पहनी थी, और सिंदूर लगा रखा था, जबकि दूल्हे ने सफेद शर्ट और मुंडू (धोती) पहनना था। लड़का महाराष्ट्र में अभिनेता के तौर पर काम करता है। दंपति ने बाद में कहा कि उन्हें केरल बहुत पसंद है और उन्हें यहां शादी करके खुशी हुई। भोंसले ने कहा कि उनके परिवार को उनके रिश्ते पसंद नहीं थे और उनपर किसी और से शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था।



छ महीने की प्रेमी कहनी के बाद लिया शादी का फैसला

उन्होंने कहा, "इसलिए हमने यहां शादी करने का निर्णय किया। मैं अब बहुत खुश महसूस कर रही हूं। केरल एक ऐसा राज्य है, जो धर्म और जाति से परे लोगों का समर्थन करता है। यहां कोई भी अपनी पसंद से शादी कर सकता है, और खुशहाल जीवन जी सकता है। इसलिए हम यहां आए हैं।" मोनालिसा ने कहा कि उन्हें मलयालम सिनेमा में काम के प्रस्ताव मिल रहे हैं और वह दक्षिणी राज्य में बसने के बारे में सोच रही हैं। दूल्हे ने बताया कि उनकी दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी और यह छह महीने की प्रेम कहानी है।



पिता पर लगाया जबरन शादी का आरोप

समारोह में शामिल शिवनकुट्टी ने कहा कि यह राज्य के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, "शादी स्वर्ग में तय होती है, और वह स्वर्ग केरल है। यही असली 'केरल स्टोरी' है।" इससे पहले दिन में, मोनालिसा ने यहां थम्पानूर पुलिस थाने पहुंचकर आरोप लगाया कि उनके पिता उन्हें जबरन उनके गृहनगर वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।



पुलिस ने सुरक्षा का दिया भरोसा

पुलिस के अनुसार, वह फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में केरल की राजधानी में आई हुई थीं। पुलिस ने बताया कि भोंसले और उनके प्रेमी फिल्म के क्रू सदस्यों के साथ पुलिस थाने पहुंचे और आरोप लगाया कि उनके पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें वापस ले जाने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, यह जोड़ा हाल ही में फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पुवर आया था।



पुलिस बोली दोनो बालिग, अपनी पसंद अनुसार फैसला लेने का अधिकार

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, "उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपने पिता के साथ नहीं जाएगी और अपने प्रेमी से ही शादी करेगी। चूंकि वह बालिग है, इसलिए उसे अपनी पसंद के अनुसार फैसला लेने का अधिकार है।" बाद में वह अपने प्रेमी और फिल्म की क्रू टीम के सदस्यों के साथ वहां से चली गई। बताया जाता है कि उसके पिता बाद में अपने गृहनगर वापस लौट गए।