शामली भूनी टोल प्लाजा मामले को लेकर पूर्व सैनिकों में उबाल, बोले- दबंगों को गधे पर बैठाकर मुंह काला करके निकाला जाए जुलूस

मेरठ जिले के भूनी टोल प्लाजा पर कार्यरत दंबगों द्वारा सैनिक के जवान को खंबे से बांधकर मारपीट किये जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जहां इस घटना को लेकर पूरे भारत वर्ष के लोगों में आक्रोश है। वहीं शामली के पूर्व सैनिक भी इस घटना से बेहद गुस्साए हुए हैं। जिसके चलते कलेक्ट्रेट पहुंचे दर्जनों पूर्व सैनिकों ने मुख्यमंत्री के नाम डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि टोल प्लाजा पर सैनिक के साथ यह अमानवीय व्यवहार करने वाले गुंडों को गधे पर बैठाकर उनका मुंह काला करके उनके गले में तख्ती टांगकर इनका जुलूस निकाला जाये। साथ ही उक्त टोल प्लाजा पर ठेका निरस्त किया जाए। जिससे भविष्य में कोई देश की रक्षा करने वाले सैनिक के साथ इस तरह की हरकत करनी की सोच भी ना सके।
बता दे कि मंगलवार को दर्जनों पूर्व सैनिक इकठ्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी अरविन्द कुमार चौहान को सौंपा। ज्ञापन में अवगत कराया गया है, कि बीती 17 अगस्त को मेरठ जिले के गांव का रहने वाला एक सैनिक जो कि ऑपरेशन सिन्दर का हिस्सा रहा है। वह अपनी छुट्टियां खत्म होने के बाद वापस देश की रक्षा के लिए अपनी डयूटी पर जाने के लिए घर से निकला था। लेकिन भुनी टोल प्लाजा पर कार्यरत कुछ दबंगों ने किसी अपराधी संगठन गिरोह की तरह सैनिक को खंबे से बांधकर व दौड़ा दौड़ाकर पीटा। जिसमें समूचे भारत वर्ष को शर्मसार कर दिया है। क्योंकि भारत में हमेशा से सेना को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता रहा है। लेकिन टोल प्लाजा पर कार्यरत इन गुंडों ने एक सैनिक के साथ जिस यह की यह अमानवीय घटना की है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है।
पूर्व सैनिकों का साफतौर पर कहना है कि ऐसे बदमाशों को महज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने भर से वे संतुष्ट नहीं है बल्कि ऐसे लोगो को तो मुँह काला करके गधे पर बैठाकर इनका जुलूस निकाला जाना चाहिए। जिससे भविष्य में कोई किसी भी सैनिक के सम्मान को ठेस पहुंचाने का दुस्साहस ना कर सके। पूर्व सैनिकों द्वारा प्रदेश सरकार से सैनिक के साथ अमानवीय हरकत करने वाले दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने व उक्त टोल प्लाजा पर टेन्डर निरस्त किए जाने की मांग की है।