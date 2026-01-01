सड़क दुर्घटना में बाल-बाल बचे मंत्री संजय निषाद, कुत्ते को बचाने की कोशिश में घटी घटना

Edited By Ramkesh,Updated: 01 Jan, 2026 08:14 PM
आगरा: उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का वाहन बृहस्पतिवार को आगरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया हालांकि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। निषाद ने बताया कि वह हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा बहादुरी के लिए पुरस्कृत किए गए आगरा निवासी अजय राय को लेकर अपनी कार से आ रहे थे।
उन्होंने बताया कि फतेहाबाद मार्ग पर उनकी कार के सामने अचानक एक कुत्ता आ गया, जिसे बचाने की कोशिश में वाहन चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिये कि तभी पीछे से आ रही एक अन्य कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। मंत्री ने बताया कि इस दुर्घटना में उनकी कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और साथ ही बंपर भी टूट गया। इस दुर्घटना में हालांकि कोई भी हताहत नहीं हुआ।