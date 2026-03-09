Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • पढ़ाई की जगह स्कूल में छात्राओं से कराई मालिश, जांच के बाद बड़ी कार्रवाई, प्रधानाध्यापिका निलंबित

पढ़ाई की जगह स्कूल में छात्राओं से कराई मालिश, जांच के बाद बड़ी कार्रवाई, प्रधानाध्यापिका निलंबित

Edited By Pooja Gill,Updated: 09 Mar, 2026 03:52 PM

instead of teaching the schoolgirls were given massages

बांदा: चित्रकूट नगर क्षेत्र में स्कूल में छात्राओं से कथित रूप से मालिश कराने के आरोप में एक प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है...

बांदा: चित्रकूट नगर क्षेत्र में स्कूल में छात्राओं से कथित रूप से मालिश कराने के आरोप में एक प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। चित्रकूट के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) बी.के. शर्मा ने सोमवार को बताया कि नगर शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार दीक्षित की जांच रिपोर्ट के अध्ययन के बाद नया बाजार स्थित प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मधु राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। 

उन्होंने बताया कि दो दिन पूर्व सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो में प्रधानाध्यापिका मधु राय जमीन पर लेटी हुई हैं और विद्यालय की कुछ छात्राएं उनके हाथ-पैर दबाती और मालिश करती देखी जा रही हैं। बीएसए ने बताया कि वीडियो का संज्ञान लेकर नगर शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार दीक्षित को जांच सौंपी गई, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप सत्य पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि निलंबन के दौरान प्रधानाध्यापिका को जिला मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!