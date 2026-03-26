CM योगी बोले- जंग न होती तो रविकिशन दुबई में होते, ...जब दंगा हो रहा था तब अखिलेश सैफई में डांस देख रहे थे, पढ़ें यूपी की 10 बड़ी खबरें
Edited By Ramkesh,Updated: 26 Mar, 2026 08:47 PM
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से रसोई गैस या पेट्रोल-डीजल को लेकर अफवाहों के बीच योगी ने सांसद रविकिशन की चुटकी ली। कहा- युद्ध न हो रहा होता तो हो सकता है रविकिशन दुबई में होते। लेकिन, वहां हालात ठीक नहीं है तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी...
1-गोखपुर में CM योगी ने सांसद की ली चुटकी, कहा- जंग न होती तो रविकिशन दुबई में होते,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से रसोई गैस या पेट्रोल-डीजल को लेकर अफवाहों के बीच योगी ने सांसद रविकिशन की चुटकी ली। कहा- युद्ध न हो रहा होता तो हो सकता है रविकिशन दुबई में होते। लेकिन, वहां हालात ठीक नहीं है तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी सहजनवा चलता हूं।
2- राजभर ने सपा पर बोला हमला, कहा- मुजफ्फरनगर में जब दंगा हो रहा था तब अखिलेश यादव सैफई में डांस देख रहे थे
जहां जहुराबाद विधानसभा के उतराव गांव में पार्टी के कार्यकर्ता के एक फर्म के उद्घाटन के मौके पर पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर पहुंचे जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया।
3- ओह माय गॉड! मोमोज खाने से दर्जन भर लोगों की बिगड़ी तबीयत, फूड पॉइजनिंग की आशंका
दादरी थानाक्षेत्र के दादरी में तीन परिवार के दर्जन भर लोग मोमोज खाने से बीमार हो गए और उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक चिकित्सा अधिकारी ने यह जानकारी दी।
4- इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा: मुस्लिम भाइयों ने दिया हिंदू बुजुर्ग की अर्थी को कंधा, UP की ये खबर जीत लेगी दिल
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से सांप्रदायिक सौहार्द की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने समाज में गिरते मानवीय मूल्यों के बीच उम्मीद की नई किरण जगाई है।
5- ईरान के पीड़ित बच्चों के लिए 15 लाख में बेचा प्लॉट, अब BJP नेता ने कर दी बड़ी मांग
जिले के जानीखुर्द क्षेत्र में रसूलपुर धौलड़ी गांव के तीन भाइयों द्वारा ईरान में हमलों के शिकार हुए बच्चों के परिवारों की मदद के लिए अपनी जमीन दान किये जाने का मामला सामने आया है।
6- तस्करी का नया खेल! एटीएम मशीन के बॉक्स से निकाला अवैध शराब, लगभग 17 लाख रुपये का माल बरामद
यूपी के कुशीनगर जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खड्डा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में बिहार प्रांत में ले जाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है।
7- फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका! दिग्गज एक्टर-डायरेक्टर का 71 की उम्र में निधन, विलेन बन कमाया था नाम
भारतीय सिनेमा जगत से एक और दुखद खबर सामने आई है। अनुभवी अभिनेता और निर्देशक ई. ए. राजेंद्रन का गुरुवार को केरल के पट्टत्तानम में निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे
8- युवा उद्यमिता को मिल रही नई उड़ान, योगी सरकार के विजन को लखीमपुर के अब्दुल ने किया साकार
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा चलाई जा रहीं महत्वकांक्षी योजनाएं आज युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन चुकीं हैं।
9- यौन शोषण आरोप में घिरे प्रोफेसर को अदालत से बड़ी राहत, सबूतों के अभाव में किए गए दोषमुक्त
प्रतियोगी परीक्षा में पास कराने और नौकरी दिलाने का झांसा देकर छात्राओं का यौन शोषण करने के आरोपी प्रोफेसर को यहां की एक अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
10- वाराणसी को पीएम मोदी की बड़ी सौगात: 200 साल पुरानी समस्या खत्म करने की तैयारी, काशी में बिछेगी नई पाइपलाइन
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सीवर और पेयजल की तीन बड़ी योजनाओं की आधारशिला रखेंगे।
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