CM योगी बोले- जंग न होती तो रविकिशन दुबई में होते, ...जब दंगा हो रहा था तब अखिलेश सैफई में डांस देख रहे थे, पढ़ें यूपी की 10 बड़ी खबरें

Edited By Ramkesh,Updated: 26 Mar, 2026 08:47 PM



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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से रसोई गैस या पेट्रोल-डीजल को लेकर अफवाहों के बीच योगी ने सांसद रविकिशन की चुटकी ली। कहा- युद्ध न हो रहा होता तो हो सकता है रविकिशन दुबई में होते। लेकिन, वहां हालात ठीक नहीं है तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी...