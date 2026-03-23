सरकार ने गेहूं पर 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई MSP, 'हम जीते तो यूपी की महिलाओं को देंगे 40 हजार रुपये...', पढ़ें UP की 10 बड़ी खबरें
Edited By Ramkesh,Updated: 23 Mar, 2026 08:37 PM
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, ऊर्जा और निवेश से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने...
1-उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, ऊर्जा और निवेश से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, ऊर्जा और निवेश से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
2-UPSRTC करेगा 2584 महिला परिचालकों की भर्ती, बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी! जानें भर्ती की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में बेरोजगार महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल, UPSRTC उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने संविदा के आधार पर 2584 महिला परिचालकों (कंडक्टर) की भर्ती का ऐलान किया है।
3- 'हम जीते तो यूपी की महिलाओं को देंगे 40 हजार रुपये...', UP चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की बड़ी घोषणा
समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को 'पीडीए' में 'ए' का मतलब 'आधी आबादी' बताया और कहा कि इनको समृद्ध करने के लिए 'स्त्री सम्मान-समृद्धि योजना' लाएंगे।
4- सपा नेता के कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया टैंक फटा, छत गिरने से मलबे में दबे मजदूर
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के गंगानगर इलाके में सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया, जब फाफामऊ थाना क्षेत्र स्थित एक कोल्ड स्टोरेज अचानक भरभराकर गिर गया।
5- स्पा के केबिन में रंगीन लाइटों के बीच चल रही थी जिस्मफरोशी, भारी मात्रा में कं/डोम बरामद, 3 लड़कियां-2 लड़के रंगे हाथ गिरफ्तार
धर्म और संस्कृति की नगरी काशी में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के काले कारोबार पर पुलिस ने सर्जिकल स्ट्राइक की है।
6- UP में पंचायत चुनाव कब? OP Rajbhar ने दी बड़ी जानकारी, साथ ही Akhilesh के ₹40 हजार वाले वादे की उड़ाई धज्जियां
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। जहां राजनीतिक गलियारे इसे सेमीफाइनल मानकर तैयारियों में जुटे थे
7- Silent Lockdown का खतरा मंडराया! फिर घरों में कैद होंगे लोग, चौंका देगी वजह; क्या दोबारा आ रहे कोरोना जैसे हालात ?
वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और सप्लाई को लेकर बढ़ती अनिश्चितता ने एक नई चिंता को जन्म दिया है।
8- होटल के कमरों में चल रहा था गंदा खेल!, अंदर का नजारा देख शर्म से झुक गई पुलिस
प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में बाईपास रोड स्थित एक होटल पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर अनैतिक गतिविधियों का खुलासा किया है।
9- इंडस्ट्री से आई दिल दुखाने वाली खबर! फेमस एक्टर की सोते-सोते चली गई जान, शॉक में फैंस और फैमिली
मनोरंजन जगत से एक और दुखद खबर सामने आई है। लोकप्रिय टीवी अभिनेता Nicholas Brendon का 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके परिवार ने आधिकारिक बयान जारी कर इस खबर की पुष्टि की है, जिसके बाद फैंस और इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई।
10- वाल्मीकि समाज पर अभद्र टिप्पणी! सड़क पर प्रदर्शन के बाद बिगड़ा माहौल, आरोपी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार
त्तर प्रदेश के पीलीभीत में रविवार को वाल्मीकि समुदाय के विरुद्ध कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद मामले में एक सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर को गिरफ्तार किया गया है
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