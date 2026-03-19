Rampur से Prayagraj तक 10 जिलों के कप्तानों को अल्टीमेटम, CM योगी बोले- 'खौफ अपराधियों में हो, जनता में नहीं'

Edited By Anil Kapoor,Updated: 19 Mar, 2026 12:54 PM
Lucknow News: उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में चैत्र नवरात्र, ईद और रामनवमी जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए हैं। एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम ने साफ चेतावनी दी है कि प्रदेश की शांति...
Lucknow News: उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में चैत्र नवरात्र, ईद और रामनवमी जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए हैं। एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम ने साफ चेतावनी दी है कि प्रदेश की शांति भंग करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए।
10 जिलों के अफसरों से मांगा हिसाब
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 10 संवेदनशील जिलों— बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, गाजियाबाद, जालौन, गोरखपुर, आगरा, जौनपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के अधिकारियों से हालिया घटनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने दो टूक कहा कि अपराध की एक भी छोटी घटना पूरे शहर का माहौल बिगाड़ सकती है, इसलिए हर शिकायत पर पुलिस का रिस्पांस बुलेट की रफ्तार से होना चाहिए।
त्योहारों पर नो कॉम्प्रोमाइज, नई परंपरा की इजाजत नहीं
आने वाले पर्वों को लेकर सीएम योगी ने सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं:-
- धार्मिक आयोजनों में किसी भी नई परंपरा की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो पहले से चला आ रहा है, वही होगा।
- देवी मंदिरों में भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, पेयजल और साफ-सफाई के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लाउडस्पीकर की आवाज परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। नियम टूटने पर उन्हें तुरंत हटाने के आदेश दिए गए हैं।
- सड़कों पर बाइक स्टंट करने वाले और हुड़दंगियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है।
आम जनता को राहत- गैस सप्लाई और गोवंश पर नजर
मुख्यमंत्री सिर्फ सुरक्षा तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने आम जनता की जरूरतों का भी ख्याल रखा। उन्होंने निर्देश दिया कि अंतरराष्ट्रीय हालात चाहे जो भी हों, यूपी में LPG गैस की किल्लत नहीं होनी चाहिए। जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों को सीधे जेल भेजा जाए। साथ ही, उन्होंने गो-आश्रय स्थलों में चारे और पानी की व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए।
राष्ट्रपति का दौरा और पुलिस अलर्ट
अयोध्या और मथुरा-वृंदावन में राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर भी प्रोटोकॉल के तहत तैयारियां पूरी करने को कहा गया है। डीजीपी ने भरोसा दिलाया है कि पूरे प्रदेश में फुट पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और पुलिस बल हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।