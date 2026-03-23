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इंडस्ट्री से आई दिल दुखाने वाली खबर! फेमस एक्टर की सोते-सोते चली गई जान, शॉक में फैंस और फैमिली

Edited By Purnima Singh,Updated: 23 Mar, 2026 01:56 PM

nicholas brendon death

मनोरंजन जगत से एक और दुखद खबर सामने आई है। लोकप्रिय टीवी अभिनेता Nicholas Brendon का 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके परिवार ने आधिकारिक बयान जारी कर इस खबर की पुष्टि की है, जिसके बाद फैंस और इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई ....

UP Desk : मनोरंजन जगत से एक और दुखद खबर सामने आई है। लोकप्रिय टीवी अभिनेता Nicholas Brendon का 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके परिवार ने आधिकारिक बयान जारी कर इस खबर की पुष्टि की है, जिसके बाद फैंस और इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई।

नींद में हुआ निधन, परिवार ने दी जानकारी
परिवार की ओर से बताया गया कि निकोलस ब्रेंडन का निधन नींद के दौरान प्राकृतिक कारणों से हुआ। बयान में उन्हें एक संवेदनशील, रचनात्मक और जिंदादिल इंसान बताया गया, जो अपने काम और कला के प्रति बेहद समर्पित थे।

‘Buffy the Vampire Slayer’ से मिली पहचान
निकोलस ब्रेंडन को खास पहचान मशहूर टीवी सीरीज़ Buffy the Vampire Slayer में Xander Harris के किरदार से मिली। उन्होंने इस शो के सभी सात सीज़न में काम किया और दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई।

अभिनय के साथ कला में भी रुझान
हाल के वर्षों में ब्रेंडन ने पेंटिंग और कला के क्षेत्र में भी रुचि दिखाई। परिवार के अनुसार, वह अपनी रचनात्मकता को पेंटिंग के जरिए व्यक्त करते थे और इसे अपने करीबियों व प्रशंसकों के साथ साझा करना पसंद करते थे।

स्वास्थ्य और निजी संघर्ष
अपने जीवन के अंतिम वर्षों में निकोलस ब्रेंडन कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, जिनमें जन्मजात हृदय रोग, 2023 में आया हार्ट अटैक और ‘कॉडा इक्विना सिंड्रोम’ शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने नशे की लत और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का भी सामना किया। हालांकि, परिवार के अनुसार वह अपने भविष्य को लेकर सकारात्मक और आशावान थे।

परिवार ने मांगी निजता
परिवार ने इस कठिन समय में निजता बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया, जिन्होंने ब्रेंडन को प्यार और समर्थन दिया। निकोलस ब्रेंडन के निधन से टीवी जगत को बड़ी क्षति हुई है। उनके निभाए गए किरदार और उनकी कला हमेशा प्रशंसकों के बीच जिंदा रहेंगे।

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