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  • 'जिन्हें कब्रिस्तान प्यारा था उन्होंने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्रिय हैं तो हम वहां दे रहे'... Gorakhpur में गरजे CM योगी

'जिन्हें कब्रिस्तान प्यारा था उन्होंने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्रिय हैं तो हम वहां दे रहे'... Gorakhpur में गरजे CM योगी

Edited By Anil Kapoor,Updated: 26 Mar, 2026 10:51 AM

we love temples that s why we are giving money cm yogi

Gorakhpur News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते बुधवार को गोरखपुर में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सरकार के 9 वर्षों के विकास कार्यों का लेखा-जोखा पेश करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज...

Gorakhpur News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते बुधवार को गोरखपुर में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सरकार के 9 वर्षों के विकास कार्यों का लेखा-जोखा पेश करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रही है, जिसका मुकाबला एक पंचर साइकिल कभी नहीं कर पाएगी।

'हमें मंदिर प्यारे हैं, उन्हें कब्रिस्तान'
मुख्यमंत्री ने तुष्टीकरण की राजनीति पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जिसको जो प्यारा होता है, वह वही काम करता है। पिछली सरकारों को कब्रिस्तान प्यारे थे, इसलिए वे वहां पैसा देती थीं। हमें मंदिर प्यारे हैं, इसलिए हमने प्रदेश के 1500 मंदिरों के सुंदरीकरण के लिए धनराशि दी है। उन्होंने अयोध्या और विंध्यवासिनी धाम के कायाकल्प का उदाहरण देते हुए कहा कि जो अयोध्या कभी लाठियों और गोलियों के लिए जानी जाती थी, आज वह दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है।

पहचान के संकट से उत्सव तक का सफर
योगी आदित्यनाथ ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश के नाम पर लोग 5 कदम पीछे हट जाते थे। उन्होंने सवाल किया कि वे कौन लोग थे जिन्होंने प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया और इंसेफेलाइटिस से मरते मासूमों की सुध नहीं ली? सीएम ने कहा कि आज यूपी में माफियाराज और फिरौती का दौर खत्म हो चुका है। अब यहां उपद्रव नहीं, बल्कि उत्सव का माहौल है। उन्होंने बिजली की भरपूर आपूर्ति और गोरखपुर में एम्स (AIIMS) के निर्माण को डबल इंजन सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया।

कार्यकर्ताओं को नसीहत: 'विरोधियों का मोहरा ना बनें'
आगामी चुनौतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरा और उन्हें सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने प्रदेश को दंगों की आग में झोंका, उन्हें उनके पापों से मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। कार्यकर्ताओं को किसी भी ऐसे विवाद से बचना चाहिए जिससे विपक्ष को मुद्दा बनाने का मौका मिले।

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आज कोई माफिया किसी व्यापारी या डॉक्टर से फिरौती नहीं वसूल सकता, क्योंकि सबको पता है कि अगर कानून तोड़ा तो आगे अंजाम क्या होगा।

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