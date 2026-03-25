खुशी-खुशी दुल्हन लाया डॉक्टर, एक दिन घर से गया बाहर, तभी आया ब्वॉयफ्रेंड और... कमरे का नजारा देख फूट-फूटकर रोया दूल्हा

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से रिश्तों में विश्वास को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। शादी के महज एक महीने बाद ही एक डॉक्टर की पत्नी कथित तौर पर घर से कीमती जेवर और नकदी लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस ने तीन...

बांदाः उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से रिश्तों में विश्वास को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। शादी के महज एक महीने बाद ही एक डॉक्टर की पत्नी कथित तौर पर घर से कीमती जेवर और नकदी लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



क्या है पूरा मामला?

घटना कालिंजर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। यहां पशु चिकित्सक ने 19 फरवरी को नरैनी इलाके की एक युवती से शादी की थी। शुरुआती दिनों में सब सामान्य रहा, लेकिन एक महीने बाद ही मामला अचानक पलट गया। बताया जा रहा है कि बीते रविवार को डॉक्टर किसी काम से घर से बाहर गए थे, तभी एक युवक अपने दो साथियों के साथ कार से गांव पहुंचा और उनकी पत्नी को अपने साथ ले गया।



जेवर और नकदी भी साथ ले गई

शिकायत के अनुसार, महिला घर में रखे जेवर और नकदी भी साथ ले गई। जब डॉक्टर वापस लौटे तो पत्नी के गायब होने का पता चला। काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

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पुराने संबंध का खुलासा

पुलिस जांच में सामने आया है कि महिला का कथित प्रेमी मध्य प्रदेश का रहने वाला है और दोनों के बीच करीब डेढ़ साल से संपर्क था। बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात एक शादी समारोह के दौरान हुई थी, जिसके बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहा।



पुलिस ने दर्ज किया केस

कालिंजर थाना पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी के मुताबिक, मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों का पता लगाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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क्षेत्र में चर्चा का विषय

घटना के बाद पूरे इलाके में इस मामले को लेकर चर्चा है। अचानक हुए इस घटनाक्रम ने परिवार और रिश्तों में भरोसे को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।