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अफवाहों की आग में झुलसे पेट्रोल पंप: UP से महाराष्ट्र तक भारी भीड़, कहीं घोड़े पर दफ्तर पहुंचे कर्मचारी तो कहीं टली शादी

Edited By Anil Kapoor,Updated: 26 Mar, 2026 09:37 AM

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UP Desk: देश के कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल खत्म होने की एक अफवाह ने पैनिक बाइंग (घबराहट में खरीदारी) की स्थिति पैदा कर दी है। मध्य प्रदेश और गुजरात से शुरू हुआ यह सिलसिला अब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और दक्षिण भारत के राज्यों तक पहुंच गया है।...

UP Desk: देश के कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल खत्म होने की एक अफवाह ने पैनिक बाइंग (घबराहट में खरीदारी) की स्थिति पैदा कर दी है। मध्य प्रदेश और गुजरात से शुरू हुआ यह सिलसिला अब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और दक्षिण भारत के राज्यों तक पहुंच गया है। आलम यह है कि पेट्रोल पंपों पर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी हैं, जबकि प्रशासन बार-बार दावा कर रहा है कि तेल का स्टॉक पर्याप्त है।

प्रयागराज से देवरिया तक हाहाकार
यूपी के कई जिलों जैसे प्रयागराज, गोंडा, सिद्धार्थनगर और हापुड़ में लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने के लिए घंटों लाइन में खड़े हैं। यहां पेट्रोल खत्म होने की खबर आग की तरह फैली। देवरिया की डीएम दिव्या मित्तल ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से शांति की अपील की और कहा कि आपूर्ति सुचारु है।

गोंडा
यहां कुछ पंप बंद होने से अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, पंप मालिकों और एडीएम आलोक कुमार ने स्पष्ट किया कि तेल की कोई कमी नहीं है और अफवाह फैलाने वालों पर एफआईआर (FIR) दर्ज की जाएगी।

मध्य प्रदेश
घोड़े पर दफ्तर और ₹149 लीटर पेट्रोल का दावा
एमपी में हालात सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। देवास में पेट्रोल की लाइन से बचने के लिए एक बैंक कर्मचारी घोड़े पर सवार होकर ऑफिस पहुंच गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इंदौर में यहां ₹149 प्रति लीटर पेट्रोल बेचने की अफवाह उड़ी, जिस पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच शुरू कर दी है। भोपाल में एक पंप द्वारा पेट्रोल की लिमिट (₹200 से ज्यादा नहीं) तय करने पर प्रशासन ने उसे सील कर दिया।

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महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में भी संकट
महाराष्ट्र में वाशिम, पुणे, कोल्हापुर और सोलापुर जैसे शहरों में भीषण गर्मी और तेज धूप के बावजूद लोग घंटों कतार में लगे रहे। लोगों का कहना है कि उन्होंने सुना है कि अगले कुछ दिनों तक पेट्रोल नहीं मिलेगा। दक्षिण भारत में हैदराबाद और चेन्नई में भी पेट्रोल पंपों के बाहर भारी भीड़ देखी गई, जिससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई।

गैस सिलेंडर की किल्लत और अवैध कारोबार
तेल के साथ-साथ एलपीजी (LPG) को लेकर भी खबरें चिंताजनक हैं।

हापुड़
यहां गैस ना मिलने के कारण एक परिवार को अपनी बेटी की शादी टालनी पड़ी।

दिल्ली
द्वारका में पुलिस ने अवैध गैस रिफिलिंग रैकेट का भंडाफोड़ कर 200 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए हैं।

प्रशासन की अपील
सरकार और जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि देश में ईंधन और गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है। लोग किसी भी अपुष्ट खबर या सोशल मीडिया संदेश पर भरोसा न करें। सप्लाई चेन पूरी तरह सुरक्षित है।

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