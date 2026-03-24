पाकिस्तानी गैंगस्टर टेरर नेटवर्क बेनकाब, Grenade Attack की थी प्लानिंग, मॉड्यूल का खास गुर्गा गिरफ्तार, UP से है ये गहरा कनेक्शन...

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सक्रिय एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए Delhi Police Special Cell ने पाकिस्तान से संचालित नेटवर्क की साजिश को नाकाम कर दिया है। इस कार्रवाई में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो सोशल मीडिया के जरिए विदेशी...

Rampur News : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सक्रिय एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए Delhi Police Special Cell ने पाकिस्तान से संचालित नेटवर्क की साजिश को नाकाम कर दिया है। इस कार्रवाई में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो सोशल मीडिया के जरिए विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में रहकर देश में गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था।



सोशल मीडिया के जरिए बना नेटवर्क

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 18 वर्षीय हरमनदीप सिंह उर्फ हरमन के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर का निवासी है। जांच में सामने आया है कि वह पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर से आतंकी बने Shahzad Bhatti और उसके सहयोगियों से लगातार संपर्क में था। आरोपी के मोबाइल फोन से आपत्तिजनक चैट, फोटो और वीडियो बरामद हुए हैं, जिनमें विदेशी हैंडलर्स के साथ उसकी बातचीत के सबूत मिले हैं।



ग्रैफिटी और साजिश का खुलासा

पुलिस के मुताबिक, आरोपी को पहले छोटे-छोटे टास्क दिए जाते थे। इसी क्रम में उसे “TTH” नाम से ग्रैफिटी लिखने और उसकी फोटो-वीडियो बनाकर भेजने के निर्देश मिले थे। उसने पंजाब के होशियारपुर और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में इस तरह की गतिविधियां अंजाम दीं। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस तरह की ग्रैफिटी का मकसद डर का माहौल बनाना और नेटवर्क की मौजूदगी दिखाना था।

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पैसों और विदेश भेजने का लालच

पूछताछ में खुलासा हुआ है कि विदेशी हैंडलर्स सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को टारगेट करते थे। उनके प्रोफाइल का विश्लेषण कर उन्हें पैसे, पहचान और विदेश भेजने का लालच दिया जाता था। आरोपी को भी काम के बदले मोटी रकम और दुबई भेजने का आश्वासन दिया गया था।



बड़े हमलों की तैयारी

पुलिस के अनुसार, शुरुआती टास्क के बाद आरोपी को संवेदनशील स्थानों की रेकी, वीडियो बनाना और आगे चलकर बड़े हमलों के लिए तैयार किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि रामपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले की साजिश रची जा रही थी।

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पृष्ठभूमि और कट्टरपंथ की ओर झुकाव

आरोपी ने शुरुआती पढ़ाई के बाद स्कूल छोड़ दिया था और बाद में सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गया। वहीं से उसका संपर्क गैंग से जुड़े लोगों से हुआ और धीरे-धीरे वह इस नेटवर्क का हिस्सा बन गया।



पुलिस की कार्रवाई जारी

स्पेशल सेल ने आरोपी के पास से मोबाइल फोन और अन्य सामग्री बरामद की है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि समय रहते कार्रवाई होने से एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया गया है।