UP के स्कूलों में होगी ऑनलाइन क्लास, प्रशासन का बड़ा फैसला, यहां जानिए पूरी डीटेल

गाजियाबाद जिले में 28 मार्च को स्कूलों की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी। जिला प्रशासन ने यह फैसला परिवहन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया है, क्योंकि उसी दिन एक बड़े सरकारी कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में स्कूल बसों का उपयोग किया जाएगा ...

गाजियाबाद: जिले में 28 मार्च को स्कूलों की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी। जिला प्रशासन ने यह फैसला परिवहन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया है, क्योंकि उसी दिन एक बड़े सरकारी कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में स्कूल बसों का उपयोग किया जाएगा।



स्कूल बसों का अधिग्रहण

जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार, गाजियाबाद के विभिन्न स्कूलों की करीब 800 बसों को अस्थायी रूप से अधिग्रहित किया जाएगा। इन बसों का उपयोग Noida International Airport के उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाले लाभार्थियों को लाने-ले जाने के लिए किया जाएगा।

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28 मार्च को ऑनलाइन क्लास

बसों की कमी को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि 28 मार्च को कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएं। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और कार्यक्रम के लिए परिवहन व्यवस्था भी सुचारू रूप से बनी रहेगी।

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प्रशासन का फैसला

प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था केवल एक दिन के लिए की गई है, ताकि बड़े आयोजन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। साथ ही स्कूलों और अभिभावकों को पहले ही सूचना देकर तैयार रहने को कहा गया है। इस निर्णय के बाद जिले के हजारों छात्रों की पढ़ाई एक दिन के लिए डिजिटल मोड में शिफ्ट हो जाएगी।