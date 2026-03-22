'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना'' हो रही सफल, UP कॉलेज हत्याकांड में आरोपी का खूनी कबूलनामा, पढ़ें यूपी की 10 बड़ी खबरें
Edited By Ramkesh,Updated: 22 Mar, 2026 08:31 PM
सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के जरिए प्रदेश की बेटियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार अपनी पहचान बना रही हैं।
1- ''मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना'' हो रही सफल, यूपी की तीन बेटियों ने UPSC में गाड़े सफलता के झंडे... CM को दिया धन्यवाद
प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के जरिए प्रदेश की बेटियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार अपनी पहचान बना रही हैं।
2-UP कॉलेज हत्याकांड: बांह मोड़ने पर छात्र को सरेआम मारी गोलियां, आरोपी मंजीत का खूनी कबूलनामा
धर्मनगरी वाराणसी का प्रतिष्ठित उदय प्रताप (UP) कॉलेज शुक्रवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा।
3- Good news for ration card holders: महंगाई के बीच राहत या नई रणनीति? तीन महीने राशन का क्या है पूरा सच
ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध की वजह से दुनियाभर में गैस और तेल का संकट पैदा हो गया है। भारत में भी एलपीजी संकट (LPG Crisis) गंभीर होता जा रहा है।
4- Gas Cylinder की जिद ने उजाड़ा घर! पहले चूल्हे पर खाना बनाने से किया मना, फिर 5 महीने के बच्चे संग लापता हुई पत्नी
बाराबंकी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक मामूली घरेलू फरमाइश पूरी ना होने पर एक पत्नी अपने दुधमुंहे बच्चे के साथ घर छोड़कर लापता हो गई है।
5- बसपा जब-जब मजबूत हुई तो बहुजनों का भला हुआ: BSP प्रमुख मायावती
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को कहा कि जब-जब और जहां-जहां बसपा मजबूत हुई है,
6- कॉलेज में बेटे की हत्या पर पिता का छलका दर्द, कहा- आरोपी को हो फंसी, मेरा बेटा नहीं है तो उसे ...
यूपी कॉलेज वाराणसी में छात्र सूर्य प्रताप सिंह की हुई हत्या के मामले में अब उनके पिता ऋषि देव सिंह ने सीधे-सीधे अब कॉलेज के प्रिंसिपल पर हत्या में सम्मिलित होने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
7- महाराज जी! मेरे पति की कामेच्छा बहुत अधिक है, मैं परेशान... ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? संत प्रेमानंद ने दिया ऐसा जवाब, इंटरनेट पर हो गया Viral
धर्म और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन को लेकर एक दिलचस्प मामला इन दिनों चर्चा में है।
8- जिसका 11 साल पहले कर दिया था श्राद्ध, वो मां सरहद पर जिंदा मिली, गांव में DJ बजाकर हुआ स्वागत
बागपत जिले के दोझा गांव में इन दिनों खुशियों का ठिकाना नहीं है। जिस बुजुर्ग मां को परिवार ने 11 साल पहले मृत मान लिया था और विधि-विधान से उनका श्राद्ध तक कर दिया था,
9- अयोध्या की इन छह 'उप-मंदिरों' पर धर्म ध्वजा फहराने की तैयारी, हनुमान जयंती पर होगा कार्यक्रम
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य शिखर और राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद अन्य मुख्य मंदिरों पर धर्म ध्वजा फहराये जाने के बाद बाकी बचे छह 'उप-मंदिरों' में भी ऐसी ही रस्में निभाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
10- नामजियों से भिड़े इंस्पेक्टर, कहा- मिट्टी में मिला दूंगा... विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल
उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिले के कुरावली क्षेत्र में ईद के मौके पर गंगापुर स्थित ईदगाह में नमाज को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। करीब एक घंटे तक चले तनाव के बाद प्रशासन के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ और नमाज शांतिपूर्वक संपन्न कराई गई।
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