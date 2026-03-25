हरीश राणा का एम्स में निधन, योगी सरकार ने दे दिया बड़ा आदेश, सरकारी कर्मचारियों की हो गई मौज!,पढ़ें यूपी की 10 बड़ी खबरें
Edited By Ramkesh,Updated: 25 Mar, 2026 08:44 PM
भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति हरीश राणा का 13 साल से अधिक समय तक कोमा में रहने के बाद एम्स-दिल्ली में मंगलवार को निधन हो गया।
1- सुप्रीम कोर्ट से इच्छामृत्यु पाने वाले हरीश राणा का एम्स में निधन, 13 सालों की दर्द भरी सांसों का हुआ अंत
2- सरकारी कर्मचारियों की हो गई मौज!, राम नवमी को लेकर योगी सरकार ने दे दिया बड़ा आदेश
उत्तर प्रदेश में राम नवमी पर दो दिन छुट्टी रहेगी। राज्य सरकार ने मंदिरों में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला किया है।
3- Rinku Singh को CM Yogi ने दी बड़ी जिम्मेदारी, इस पद पर मिली नियुक्ति, सरकारी नौकरी का लेटर लेने नहीं पहुंचे क्रिकेटर
भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है।
4- यौन उत्पीड़न मामले में घिरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बड़ी राहत, HC ने दे दिया बड़ा ये आदेश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यौन शोषण के मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को बुधवार को अग्रिम जमानत दे दी।
5- शादी के 9 दिन बाद दूल्हन के बदले तेवर, प्रेमी संग हुई फरार, पति ने किया फोन, बोली पीछा मत करना नहीं तो...
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है,
6- संभल हिंसा मामला: अनुज चौधरी के खिलाफ दर्ज केस मामले में हाईकोर्ट..., अब इस तारीख को करेगा सुनवाई
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल के पूर्व पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अनुज चौधरी समेत कई अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ संभल हिंसा मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के आदेश पर अंतरिम रोक की अवधि बढ़ा दी है।
7- खुशी-खुशी दुल्हन लाया डॉक्टर, एक दिन घर से गया बाहर, तभी आया ब्वॉयफ्रेंड और... कमरे का नजारा देख फूट-फूटकर रोया दूल्हा
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से रिश्तों में विश्वास को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है।
8-LPG की किल्लत के बीच यूपी में डीजल- पेट्रोल को लेकर फैली अफवाह, पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारे
ईरान इजराइल अमेरिका के बीच 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है और देश में एलपीजी गैस का संकट जारी है,
9- गोरखपुर में फर्जी IAS दूल्हा गिरफ्तार, 'मैट्रिमोनियल साइड' से युवतियों पर डालता था डोरे
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में खुद को भारतीय प्रशासनिक अधिकारी (आईएएस) बताकर एक युवती से शादी कर दहेज में मिले 15 लाख रुपये ऐंठ कर फरार होने वाले आरोपी व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा।
10- नवरात्रि में क्या आपको भी दिखे ये संकेत... समझिए माता रानी हैं प्रसन्न, चमकने वाली है किस्मत, खुशियों से भर जाएगी झोली
देशभर में नवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा-अर्चना में जुटे हुए हैं। इस दौरान धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसे संकेत भी माने जाते हैं,
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