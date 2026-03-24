UP Weather: यूपी में मौसम बना ‘रोलर कोस्टर’, कहीं धूप तो कहीं बारिश! आज कई जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बदरा...

Edited By Purnima Singh,Updated: 24 Mar, 2026 12:13 PM



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UP Weather: यूपी के मौसम ने पिछले तीन दिनों से आम लोगों को आश्चर्यचकित कर रखा है। कभी तेज धूप, तो कभी बरसात और कोहरा-राज्य के कई जिलों में अचानक तापमान में उतार-चढ़ाव ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी है। मौसम विभाग ने आज भी कई इलाकों में गरज और...