गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी; 2251 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण एवं शिलान्यास

Edited By Pooja Gill,Updated: 04 Sep, 2025 09:31 AM
UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में सुबह पूजा अर्चना की और इसके बाद जनता दरबार में आए फरियादियों की फरियाद सुनी। वह सुबह 10:00 बजे गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा क्षेत्र में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे।
औद्योगिक योजना के भूखंडों का आवंटन पत्र करेंगे वितरित
जानकारी के मुताबिक, सीएम योगी आदित्यनाथ 2251 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास व गीडा द्वारा बनाए जा रहे आवासीय योजना एवं औद्योगिक योजना के भूखंडों का आवंटन पत्र वितरित करेंगे। यह कार्यक्रम गोरखपुर के प्लास्टिक पार्क, गीडा क्षेत्र में आयोजित होगा।
इस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे योगी
वहीं, सीएम योगी शाम 4 बजे गोरखा रेजीमेंट के वीर सपूतों के अदम्य साहस एवं शौर्यगाथा के प्रदर्शन हेतु गोरखा युद्ध स्मारक के सौन्दर्यीकरण कार्य एवं संग्रहालय का शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम गोरखपुर के गोरखा युद्ध स्मारक में आयोजित होगा। सीएम की सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए है। चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहेगी।