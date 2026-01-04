भीषण ठंड सीएम योगी निकले काशी की सड़कों पर, रैनबसेरा में लोगों का जाना हाल

वाराणसी: वाराणसी के दौरे पर शनिवार शाम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण ठंड में रैनबसेरों में रात बिता रहे लोगों का हाल जाना और कंबल एवं भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए...

वाराणसी: वाराणसी के दौरे पर शनिवार शाम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण ठंड में रैनबसेरों में रात बिता रहे लोगों का हाल जाना और कंबल एवं भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए। उन्होंने सभी का कुशलक्षेम जाना। छोटे बच्चों को उन्होंने चॉकलेट भी दी। उन्होंने लोगों से कहा कि ठंड में बाहर सड़क पर खुले आसमान के नीचे कत्तई न सोएं। रैनबसेरा आप लोगों के लिए ही बनवाया गया है। उन्होंने रैनबसेरा में शरण लिए लोगों से व्यवस्थाओं के बाबत जानकारी ली और पूछा कि कोई कमी तो नहीं है।

लोगों ने कहा- रैनबसेरों में सब कुछ दुरुस्त है

लोगों ने प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। लोगों ने बताया कि सब कुछ दुरुस्त है। बिछाने के लिए बिस्तर और ओढ़ने के लिये कंबल तथा तापने के लिये अलाव आदि की भी समुचित व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अत्यधिक ठंड के द्दष्टिगत यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी व्यक्ति रात्रि में सड़क के किनारे अथवा खुले आसमान में न रहे, गरीब एवं असहाय लोगों को रैनबसेरा में रहने के लिए कहा जाय।





शीतलहर के प्रकोप से हर बेसहारा और जरूरतमंद का बचाव सुनिश्चित करने हेतु @UPGovt द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद में रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है।



आज वाराणसी के टाउन हॉल में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित रैन बसेरों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली तथा उपस्थित… pic.twitter.com/1w4X2UBlM7 — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 3, 2026

सीएम योगी ने दिए ये निर्देश

रैनबसेरों में समुचित साफ-सफाई, शौचालयों, प्रकाश, बिस्तर, अलाव आदि की व्यवस्था हर हालत में सुनिश्चित की जाए। इस दौरान प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ दयाशंकर मिश्र‘दयालु‘, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र राय, विधायक नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।