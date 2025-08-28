'प्रेमी को मिलने के लिए घर बुलाया और काट दिया प्राइवेट पार्ट...', मुस्लिम युवती ने उठाया खौफनाक कदम; कांप जाएगी रूह

उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक गर्लफ्रेंड ने राजस्थान के प्रेमी को अपने घर बुलाकर उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया जिससे प्रेमी जख्मी हो गया। आनन-फानन में उसको इलाज के लिये अस्पताल ले जाया गया जहां से...

Hardoi News, (मनोज तिवारी): उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक गर्लफ्रेंड ने राजस्थान के प्रेमी को अपने घर बुलाकर उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया जिससे प्रेमी जख्मी हो गया। आनन-फानन में उसको इलाज के लिये अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया। युवक की हालत सामान्य बताई जा रही है। एएसपी ने बताया कि महिला को हिरासत में ले लिया गया है। मामले में आवश्यक कार्यवाई की जा रही है।



दोनों का पिछले 4 सालों से था प्रेम प्रंसग

बता दें कि सनसनीखेज वारदात हरदोई के मल्लावां थाना क्षेत्र के कस्बे के एक मोहल्ले की है। यहां राजस्थान का रहने वाला जसवंत (35) जो कि अपनी समुदाय विशेष की प्रेमिका (18) के बुलाने पर उसके घर आया हुआ था। बताया जा रहा है कि दोनों का पिछले चार साल से प्रेम प्रंसग चल रहा है और दोनों फोन पर बातचीत करते हैं। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे जिससे दोनो की नजदीकियां बढ़ गयी। अब प्रेमिका ने फोन करके प्रेमी युवक को मिलने के लिए अपने घर पर बुलाया उसी दौरान किसी बात पर दोनों की कहासुनी हो गई जिसके बाद प्रेमिका ने प्रेमी के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया और घायल कर दिया। घटना के बाद काफी देर हंगामा हुआ तो सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल भिजवाया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जिला अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने पीड़ित युवक से पूछताछ की।



आरोपी युवती को हिरासत में

एएसपी नृपेंद्र कुमार ने बताया कि यह मामला थाना मल्लावां के अंतर्गत एक मोहल्ले का है, जहां पर जसवंत जो की राजस्थान का रहने वाला है अपनी पूर्व परिचित युवती से मिलने आया था। दोनों में बातचीत के दौरान वाद-विवाद हो गया। उसी उक्त युवती ने उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गया था। जिसे तत्काल स्थानी CHC ले जाया गया था जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। आरोपी युवती को हिरासत में लिया गया है और इसमें पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है।