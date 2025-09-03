Main Menu

  • 6 साल की बच्ची से दरिंदगी; पड़ोसी ने किया रेप, फिर गला दबाकर की मारने की कोशिश...मासूम की हालत नाजुक

6 साल की बच्ची से दरिंदगी; पड़ोसी ने किया रेप, फिर गला दबाकर की मारने की कोशिश...मासूम की हालत नाजुक

03 Sep, 2025

brutality with a 6 year old girl neighbor raped her

बरेली: यूपी के बरेली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक 40 साल का दरिंदा घर के बाहर खेल रही 6 साल की मासूम को उठा ले गया...

 

बरेली: यूपी के बरेली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक 40 साल का दरिंदा घर के बाहर खेल रही 6 साल की मासूम को उठा ले गया। इसके बाद उसने मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लिया। उसने बच्ची के साथ रेप किया, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो गई। वो जमीन पर घायल अवस्था में मिली। उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था। 

घर के बाहर खेल रही बच्ची को उठा ले गया दरिंदा 
जानकारी के अनुसार, फरीदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का ये मामला है। यहां पर घर के बाहर खेल रही 6 साल की मासूम अचानक गायब हो गई। काफी देर तक वो घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी तलाश के बाद बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिवार के लोग पड़ोस में रहने वाले द्रोणपाल के घर में दाखिल हुए जहां बच्ची जमीन पर घायल अवस्था में मिली। दरिंदे ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया।

हैवानियत के बाद की मारने की कोशिश 
परिजन जब बच्ची के पास पहुंचे तो उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था। उसने रोते हुए बताया कि "अंकल ने उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की है।" जब परिवार के लोगों ने पड़ोस में रहने वाले 40 वर्षीय द्रोणपाल की तलाश की तो वो घर से भाग गया था। घायल बच्ची को लेकर परिवार के लोग फरीदपुर थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी आपबीती सुनाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायल बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार किया गया। वहीं, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसकी तलाश शुरू की गई है। 

