  • हैवानियत की हद पार; 6 साल की मासूम से गैंगरेप, गला दबाकर छत से फेंका...टूट गई हड्डी और चेहरा भी क्षत-विक्षत

04 Jan, 2026

बुलंदशहर: यूपी के बुलंदशहर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर एक 6 साल की मासूम दो दरिंदों की हवस का शिकार हुई है...

बुलंदशहर: यूपी के बुलंदशहर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर एक 6 साल की मासूम दो दरिंदों की हवस का शिकार हुई है। दरिंदों ने मिलकर बच्ची के साथ गैंगरेप किया। इससे बच्ची लहूलुहान हो गई। इसके बाद हैवानों ने उसे बिल्डिंग की छत से नीचे भी फेंक दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। 

जानिए पूरी वारदात
बता दें कि सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में ये वारदात हुई। जानकारी के मुताबिक, यहां पर 10 महीने से एक परिवार किराए पर रह रहा है। परिवार में माता-पिता, एक बेटा और एक बेटी थी। मृतक बच्ची के परिवार ने बताया कि शुक्रवार को ड्यूटी पर गए थे। शाम को 6 बजे बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी वह लापता हो गई। तभी उन्होंने बच्ची की तलाश शुरू की। काफी समय तक बच्ची कही भी नहीं मिली। पीड़ित पिता ने बताया कि 2 घंटे तक वह बेटी को तलाशते रहे। फिर बच्ची का शव घर के पीछे वाले खेत से मिला।

गला दबाकर की हत्या 
परिजनों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट में सामने आया कि बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई है। ये भी सामने आया कि बच्ची का गला इतना जोर से दबाया गया था कि उसके गले की हड्डी तक टूट गई थी। यही नहीं बच्ची का चेहरा भी क्षत-विक्षत हालात में था। छत से गिरने की वजह से उसके शरीर पर काफी चोटें आई। 

दरिंदों ने किया गैंगरेप
पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। जिस दौरान सामने आया कि जिस घर में बच्ची रहती थी। उसी घर में एक किराए के मकान में दो युवक रहते थे। उन्होंने बच्ची के साथ गैंगरेप किया और फिर उसका मर्डर कर दिया। पुलिस को ये सब तक पता चला जब जांच के दौरान मकान की ऊपरी मंजिल पर पहुंची और उन्हें युवकों के कमरे में खून के धब्बे दिखाई दिए। वारदात के बाद से आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। 

आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी एक कॉलोनी में छिपे हुए हैं। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए पहुंची तो आरोपियों ने पुलिस पर गोलियां चला दी। जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो पुलिस की गोली से दोनों आरोपी घायल हो गए। फिर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान राजू और वीरु के रूप में हुई है। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। 

