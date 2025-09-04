'मेरे लिए समोसे लाओ...' नहीं लेकर आया पति तो पत्नी ने बुला ली पंचायत; फिर की जमकर पिटाई

पीलीभीत: पीलीभीत के थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र में समोसा की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी ने मायके वालों से भरी पंचायत में पति की पिटाई करवा दी। 31 अगस्त की इस घटना की रिपोर्ट...

पीलीभीत: पीलीभीत के थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र में समोसा की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी ने मायके वालों से भरी पंचायत में पति की पिटाई करवा दी। 31 अगस्त की इस घटना की रिपोर्ट पुरनपुर कोतवाली पुलिस ने बुधवार को दर्ज की। युवक की पत्नी और उसके रिश्तेदारों ने एक मामूली विवाद (समोसा नहीं लाने पर) को लेकर बुलाई गई ग्राम पंचायत के दौरान उसकी पिटाई कर दी।

पीड़ित की मां ने दर्ज कराई शिकायत

पीड़ित युवक की मां की शिकायत पर पुलिस ने दो महिलाओं व दो पुरुषों के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, आनंदपुर निवासी शिवम पर उसकी पत्नी संगीता, उसके माता-पिता और मामा ने पूर्व ग्राम प्रधान अवधेश शर्मा की मौजूदगी में हुई पंचायत के दौरान हमला किया। पुलिस ने बताया, ‘‘पीड़ित की मां विजय कुमारी की शिकायत के आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं, जिसमें हत्या का प्रयास भी शामिल है, के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।"

पत्नी ने बुलाया अपना परिवार

पुलिस ने बताया कि शिकायत के अनुसार, विवाद 30 अगस्त को तब शुरू हुआ जब संगीता ने अपने पति से समोसे लाने को कहा, लेकिन वह नहीं लाया। गुस्से में आकर उसने अगले दिन अपने परिवार को बुला लिया, जिससे 31 अगस्त को पंचायत के दौरान झड़प हो गई। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट होती दिखाई दे रही है। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की जांच जारी है।