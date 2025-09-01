Main Menu

'मुझे तुझमें मेरी पत्नी दिखती है...' 7वीं की छात्रा से प्रिंसिपल करता था गंदी बातें, निकाह और धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव

Edited By Pooja Gill,Updated: 01 Sep, 2025 04:35 PM

अलीगढ़: यूपी के अलीगढ़ से एक टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल 7वीं कक्षा...

अलीगढ़: यूपी के अलीगढ़ से एक टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ गंदी बातें करता था, वो कहता था कि उसमें उसे अपनी पत्नी नजर आती है। इतना ही नहीं वो बच्ची को लव लेटर भी देता था। प्रिंसिपल की इस हरकत से बच्ची काफी डरी सहमी हुई थी। मां के पूछने पर उसने सारी बात बताई। मां ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। 

प्रिंसिपल करता है गंदी बातें 
बता दें कि ये पूरा मामला अलीगढ़ के जवां ब्लॉक में थाना गोधा इलाके का है। यहां पर तालिवनगर स्थित सरकारी स्कूल प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल के प्रिंसिपल शकील अहमद पर एक छात्रा की मां ने गंभीर आरोप लगाए है। 7वीं में पढ़ने वाली महज 11 साल की बच्ची की मां ने आरोप लगाया है कि आरोपी शकील उसकी बच्ची के साथ गलत हरकतें और गंदी बातें करता है। बच्ची की मां ने डीएम और एसपी से मिलकर मामले की शिकायत की है। 

बच्ची पर बना रहा था निकाह का दबाव  
बच्ची की मां ने दी गई शिकायत में बताया है कि प्रिंसिपल शकील अहमद उनकी बेटी को परेशान करता था। बच्ची काफी डरी और सहमी हुई थी। जब उसने बच्ची से डरे होने का कारण पूछा तो बच्ची ने जो बताया वो सुनकर उसके होश उड़ गए। पीड़िता की मां ने बताया कि प्रिंसिपल ने उसकी बिटिया को लव लेटर लिखा था। उसने उसने लिखा था कि वो उसे पसंद करता है और उसमें उसे अपनी पत्नी नजर आती है। उससे निकाह करना चाहता है। आरोपी बच्ची पर निकाह और धर्म परिवर्तन का भी दबाव बना रहा था। पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे निलंबित कर दिया गया है। 
 

