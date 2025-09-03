Main Menu

  • Amethi News: पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार के उड़े परखच्चे, 3 लोगों की मौके पर मौत

Edited By Mamta Yadav,Updated: 03 Sep, 2025 10:54 AM

amethi news a high speed car smashed into a truck on purvanchal expressway

उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बुधवार सुबह एक सड़क हादसे में कार ड्राइवर समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत...

Amethi News: उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बुधवार सुबह एक सड़क हादसे में कार ड्राइवर समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को हाईवे से हटाकर यातायात को फिर से शुरू करवाया।
PunjabKesari
पुलिस ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के 60.1 किमी के पास भोर लगभग 4 बजे आजमगढ़ से लखनऊ की तरफ जा रहे ट्रक में एक ब्रेजा कार टक्कर मारते हुये घुस गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार सवार तीनों घायलों को पुलिस ने एम्बुलेन्स द्वारा सीएचसी बाजारशुक्ल भेजा गया जहां तीनों घायलों को मृत घोषित कर दिया गया।
PunjabKesari
वहीं मृतकों की पहचान कानपुर के रहने वाले अर्पित विश्वकर्मा, लखनऊ के रहने वाले विमल और विनय दुबे के रूप में हुई है। कार सवार सभी लोग आजमगढ़ से लखनऊ जा रहे थे। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है। जिसके बाद पीड़ित परिवार वहां के लिए रवाना हो चुके है। बाजार शुकुल थाना प्रभारी अभिनेश कुमार ने बताया पंचायतनामा और अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और यातायात सुचारू रूप से जारी है।

