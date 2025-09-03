Amethi News: पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार के उड़े परखच्चे, 3 लोगों की मौके पर मौत

उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बुधवार सुबह एक सड़क हादसे में कार ड्राइवर समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत...

Amethi News: उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बुधवार सुबह एक सड़क हादसे में कार ड्राइवर समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को हाईवे से हटाकर यातायात को फिर से शुरू करवाया।



पुलिस ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के 60.1 किमी के पास भोर लगभग 4 बजे आजमगढ़ से लखनऊ की तरफ जा रहे ट्रक में एक ब्रेजा कार टक्कर मारते हुये घुस गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार सवार तीनों घायलों को पुलिस ने एम्बुलेन्स द्वारा सीएचसी बाजारशुक्ल भेजा गया जहां तीनों घायलों को मृत घोषित कर दिया गया।



वहीं मृतकों की पहचान कानपुर के रहने वाले अर्पित विश्वकर्मा, लखनऊ के रहने वाले विमल और विनय दुबे के रूप में हुई है। कार सवार सभी लोग आजमगढ़ से लखनऊ जा रहे थे। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है। जिसके बाद पीड़ित परिवार वहां के लिए रवाना हो चुके है। बाजार शुकुल थाना प्रभारी अभिनेश कुमार ने बताया पंचायतनामा और अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और यातायात सुचारू रूप से जारी है।