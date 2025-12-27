PCS अफसर पर टूटा दुखों का पहाड़, ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाई अंगीठी, सुबह उठे तो बुझ गई चार जिंदगियां

बिहार के छपरा से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। वाराणसी में तैनात एक पीसीएस अधिकारी के परिवार में अंगीठी की गैस से दम घुटने के कारण चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र स्थित अंबिका...

यूपी डेस्क: बिहार के छपरा से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। वाराणसी में तैनात एक पीसीएस अधिकारी के परिवार में अंगीठी की गैस से दम घुटने के कारण चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र स्थित अंबिका कॉलोनी, भारत मिलाप चौक के पास हुआ।



छुट्टियां मनाने छपरा गया था परिवार

जानकारी के अनुसार, पीसीएस अधिकारी की पत्नी अंजलि अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने छपरा आई थीं। शुक्रवार देर रात ठंड से बचने के लिए परिवार के लोग एक ही कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए। देर रात अंगीठी से निकली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कमरे में फैलती रही, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो गई।



दम घुटने से चार की मौत

शनिवार सुबह परिवार के एक सदस्य को घबराहट और दम घुटने का एहसास हुआ। किसी तरह उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर घरवालों को बुलाया। जब बाकी लोगों को जगाने की कोशिश की गई तो चार लोगों में कोई हलचल नहीं दिखी। आनन-फानन में सभी को छपरा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चार को मृत घोषित कर दिया।



छपरा के सदर अस्पताल में तीन का चल रहा इलाज

मृतकों में पीसीएस अधिकारी का 3 वर्षीय बेटा तेजस, 7 महीने की बेटी गुड़िया, उनकी सास कमलावती देवी (70) और साढ़ू का 4 वर्षीय बेटा अध्याय शामिल हैं। वहीं, दम घुटने से पीसीएस अफसर की पत्नी अंजलि, साले अमित कुमार और साली अमीषा की हालत गंभीर है। तीनों का इलाज छपरा सदर अस्पताल में चल रहा है।



ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाया था अंगीठी

परिजनों ने बताया कि शुक्रवार रात ठंड अधिक होने के कारण परिवार के सात लोग एक ही कमरे में सोए थे और अंगीठी देर रात तक जलती रही। गहरी नींद में होने के कारण किसी को गैस फैलने का अंदाजा नहीं हो सका।



घटना की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही छपरा के एएसपी राम पुकार सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से पूछताछ की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।