अजय राय ने योगी पर बोला हमला, कहा- यूपी में पीड़ितों की आवाज को दबा रही सरकार, अन्याय के आगे नहीं झुकेगी कांग्रेस

मुजफ्फरनगर: कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रदेश में पीड़ितों की आवाज को दबाया जा रहा है। पुलिस ने राय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय के एक युवक के परिवार से मुलाकात करने से रोक दिया। राय मुजफ्फरनगर में रोहित कश्यप उर्फ ​​सोनू (28) के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। रोहित का जला हुआ शव पांच जनवरी को पड़ोसी मेरठ जिले के सरधना क्षेत्र में मिला था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा,''मुजफ्फरनगर में मृतक रोहित कश्यप उर्फ सोनू के पीड़ित परिजनों से मिलने जाते समय खतौली थाना क्षेत्र की भंगेला चौकी पर पुलिस द्वारा मुझे रोककर गिरफ़्तार किया गया।'' उन्होंने कहा कि सत्ता के दबाव में पीड़ितों की आवाज दबाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस अन्याय के आगे नहीं झुकेगी।



मेरठ घटना को लेकर उठाए सवाल

राय ने एक वीडियो क्लिप भी साझा की, जिसमें कथित तौर पर उनके और एक पुलिस अधिकारी के बीच उनकी आवाजाही को लेकर हुई बहस को देखा जा सकता है। वीडियो में, राय को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह अकेले ही पीड़ित परिवार से मिलने को तैयार हैं तथा अपनी कार और पार्टी समर्थकों को छोड़कर पुलिस की गाड़ी में भी जाने को तैयार हैं, जबकि पुलिस अधिकारी ने आशंका जताई कि उनके दौरे से समर्थकों की बड़ी भीड़ जमा हो सकती है। इससे पहले, समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने भी रोहित कश्यप की हत्या पर नाराजगी व्यक्त की थी। इससे पहले, आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्र शेखर, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता संजीव बालियान और समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की।



स्वतंत्र जांच की मांग की उठाई मांग

बालियान ने कहा कि रोहित के परिवार ने स्थानीय पुलिस पर अविश्वास जताते हुए किसी अन्य एजेंसी से स्वतंत्र जांच की मांग की है। हत्या के विरोध में राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शनों के बाद, मामले की जांच सरधना पुलिस से अपराध शाखा को सौंप दी गई है। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें जांच के स्थानांतरण के बारे में सूचित किया।



पुलिस ने बताया कि रोहित की मां मदनवती की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 और 238 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी एक नाबालिग है जिसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया और बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, यह घटना पांच जनवरी को अखेपुर-राधना रोड पर घटी, जब आरोपी 16 वर्षीय टेम्पो चालक ने तेज संगीत को लेकर हुए विवाद के बाद कथित तौर पर रोहित पर ईंट से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई।