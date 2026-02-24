सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से CM योगी ने की मुलाकात, यूपी में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की तथा उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। राज्य सरकार द्वारा यहां जारी एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने सिंगापुर के उप...

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की तथा उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। राज्य सरकार द्वारा यहां जारी एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री एवं व्यापार और उद्योग मंत्री गान किम योंग तथा गृह मंत्री के. शणमुगम से मुलाकात की।



अधिकारियों ने बताया कि उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी में हुई इन चर्चाओं का केंद्र उत्तर प्रदेश में शहरी नियोजन, आंतरिक सुरक्षा ढांचे और डिजिटल शासन में सिंगापुर की विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश को ''एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रहा। उन्होंने बताया कि सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री योंग के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के विशाल 'लैंड बैंक' और शीघ्र ही नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से मिलने वाली कनेक्टिविटी को रेखांकित किया।



बयान के अनुसार, बैठक में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सिंगापुर की कंपनियों द्वारा औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई।अधिकारियों ने बताया कि सिंगापुर के राष्ट्रीय सुरक्षा के समन्वय मंत्री और गृह मंत्री के. शणमुगम के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस दौरान सिंगापुर के तकनीक-एकीकृत पुलिसिंग मॉडल और आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान दिया गया।

