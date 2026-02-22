जनता की पीड़ा बढ़ेगी तो पीडीए होगा और मजबूत’-अखिलेश यादव का सरकार पर हमला

अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में विकास दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा, “हमें विकास नहीं मिल रहा है। जो...

लखनऊ: अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में विकास दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा, “हमें विकास नहीं मिल रहा है। जो पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं, वे भ्रष्टाचार की पाइपलाइन हैं।



बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में गड़बड़ी का आरोप

यादव ने दावा किया कि खराब गुणवत्ता के कारण पानी की टंकियां फट रही हैं और जमीन पर भ्रष्टाचार साफ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे जनता की पीड़ा बढ़ेगी, सपा का ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) आंदोलन और मजबूत होगा। सपा प्रमुख ने कहा कि पार्टी लोकतंत्र और समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की रक्षा के लिए लोगों को एकजुट करती रहेगी।



मुख्यमंत्री की जापान यात्रा पर तंज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रस्तावित जापान यात्रा पर निशाना साधते हुए यादव ने कहा कि उन्हें क्योटो जाकर देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में क्या किया जाना था और पिछले 10 वर्षों में क्या नहीं हो सका। भाजपा ने 2014 में सत्ता में आने के बाद वाराणसी को क्योटो जैसा विकसित शहर बनाने की बात कही थी।



बुलेट ट्रेन और बढ़ती लागत का मुद्दा

पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र की बड़ी परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना की लागत शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक बढ़ गई है।



‘फेक वीडियो’ और सांप्रदायिक तनाव का आरोप

अखिलेश यादव ने भाजपा पर सोशल मीडिया के जरिए फर्जी वीडियो फैलाकर नफरत का माहौल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनावी फायदे के लिए पहले भी सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिशें की गई हैं।



विपक्षी नेताओं की सुरक्षा पर सवाल

सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं की सुरक्षा राजनीतिक साजिश के तहत वापस ली जा रही है ताकि उन्हें हतोत्साहित और बेइज्जत किया जा सके।



शंकराचार्य प्रकरण पर सरकार की आलोचना

यादव ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें माघ मेले में पवित्र डुबकी लगाने से रोका गया, जो आध्यात्मिक परंपराओं के विपरीत है।



उद्योग, निवेश और पर्यावरण पर भी सवाल

सपा प्रमुख ने कहा कि ‘इनोवेशन’ और ‘स्टार्टअप’ के नारे लगाने के बजाय जनता की वास्तविक समस्याओं का समाधान जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार सपा सरकार की औद्योगिक नीति की केवल री-ब्रांडिंग कर रही है, जबकि जमीन पर नए निवेश नजर नहीं आ रहे। उन्होंने यह भी कहा कि औद्योगिक अपशिष्ट और जलमल के कारण गोमती जैसी नदियां प्रदूषित हो रही हैं और सरकार पर्यावरण की अनदेखी कर रही है।

