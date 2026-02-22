Main Menu

दुल्हन घर में, पति डांसर के साथ होटल में! अलीगढ़ के हसीना कांड का वो वीडियो, जिसने उड़ा दी सबकी नींद

Edited By Anil Kapoor,Updated: 22 Feb, 2026 07:25 AM

Aligarh News: अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र के सराय इंतजाम अली इलाके में एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। घर में 2-2 शादियों की खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि नाचने आई एक युवती पूरे परिवार की नींद उड़ा देगी।

मेहंदी की रात और वो कातिल डांस
मिली जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला 3 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ, जब बिलाल की शादी गुलिस्ता से हुई। खुशियों का माहौल था क्योंकि 5 दिसंबर को बिलाल की बहन की भी शादी थी। 4 दिसंबर को मेहंदी के कार्यक्रम में रौनक बढ़ाने के लिए शाह जमाल निवासी सोनी उर्फ शबनम नाम की डांसर को बुलाया गया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद बिलाल उसे छोड़ने गया, और यहीं से शुरू हुआ इश्क और साजिश का खेल।

मोबाइल ने खोला राज: पत्नी ने पकड़ी चैटिंग
बिलाल की नई-नवेली पत्नी गुलिस्ता ने नोटिस किया कि शादी के कुछ ही दिनों बाद बिलाल का व्यवहार बदल गया है। जब उसने बिलाल का फोन चेक किया, तो पता चला कि वह घंटों डांसर सोनी से बात करता था। घर में कलह शुरू हो गई और एक दिन अचानक बिलाल लापता हो गया।

 

जयपुर के होटल से आया चौंकाने वाला वीडियो
परिवार काफी समय से बिलाल की तलाश कर रहा था, लेकिन मामला तब गरमाया जब 11 फरवरी को जयपुर के एक होटल का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में बिलाल और डांसर सोनी एक साथ नजर आ रहे हैं। इस सबूत के बाद पत्नी गुलिस्ता ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया है।

डांसर पर लगे गंभीर आरोप: 'प्रेमजाल में फंसाकर करती है शिकार'
बिलाल के परिजनों ने सोनी उर्फ शबनम पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का दावा है कि पिछले साल सोनी के एक पुराने प्रेमी का शव कब्रिस्तान में दबा मिला था। उन्हें डर है कि सोनी बिलाल के साथ भी कुछ बुरा कर सकती है। परिजनों का कहना है कि वह युवकों को प्रेमजाल में फंसाती है और फिर पैसों के लिए दबाव बनाती है। बिलाल की पत्नी ने कहा कि मेरा घर उजाड़ दिया गया है। मुझे डर है कि वह मेरे पति को नुकसान न पहुंचा दे। मुझे इंसाफ चाहिए और मेरा पति सही सलामत वापस आ जाए।

पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने गुलिस्ता की शिकायत पर गुमशुदगी (Missing Person) की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जयपुर वाले वीडियो और सोनी के पुराने रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है ताकि बिलाल का पता लगाया जा सके।

