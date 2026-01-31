Main Menu

  • गन्ने के खेत में तेंदुआ मृत मिला, वन विभाग के अधिकारी बोले- पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सच आएगा सामने

31 Jan, 2026

a leopard was found dead in a sugarcane field forest department officials said

पीलीभीत: जनपद के सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के ग्राम श्रीनगर गौंटिया में शनिवार को तेंदुआ संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला। तेंदुआ की पिछले तीन दिनों से क्षेत्र में आवाजाही देखी जा रही थी, जिससे ग्रामीणों में भय व्याप्त था। घटना की सूचना पर पहुंचे खुटार सामाजिक वानिकी रेंजर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया।

वन विभाग ने शव को कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय पहुंचाया। रेंजर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह बात सामने आयी है कि तेंदुआ पिछले कुछ दिनों से बीमार था और इसी कारण वह आबादी के निकट गन्ने के खेतों में रह रहा था। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), बरेली भेज दिया गया है।

उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तेंदुए की मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीणों के अनुसार, पिछले तीन दिनों से गांव पटिहन और आसपास की आबादी के पास तेंदुए की आवाजाही देखी जा रही थी। बृहस्पतिवार देर रात उसे नेतापुर की आबादी में भी घुसते हुए देखा गया था। ग्रामीणों की सूचना पर सामाजिक वानिकी विभाग की टीम तेंदुए की लगातार निगरानी कर रही थी। हालांकि, शुक्रवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई। शनिवार सुबह जब ग्रामीण खेतों की ओर गए, तो उन्होंने श्रीनगर गौंटिया से सटे गन्ने के खेत में तेंदुए को मरा हुआ पाया। 

