  • नकली सोना और फर्जी कंपनी का फ्रेंचाइजी देकर व्यापारी से 45 लाख की ठगी, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Edited By Ramkesh,Updated: 26 Dec, 2025 05:07 PM

कुशीनगर (अनुराग तिवारी): कुशीनगर जिले के खड्डा में एस्प्रा ज्वेलर्स के नाम पर सोने और कंपनी फ्रेंचाइजी देने के बहाने WhatsApp ग्रुप बनाकर संगठित गिरोह ने खड्डा के व्यापार ओमप्रकाश जायसवाल से फर्जी टैक्स इनवॉइस और नकली सोने (170 ग्राम नकली एस्पा मोहर लगे गोल्ड) के ज़रिए ₹45 लाख की ठगी की गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी गोरखपुर के सचिन दुबे उर्फ मल्लू को गिरफ्तार कर लिया है।

PunjabKesari
ठगी का तरीका
ठगों ने एक संगठित गिरोह बनाकर WhatsApp ग्रुप के ज़रिए व्यापारी ओमप्रकाश जायसवाल को भरोसे में लिया जिसके बाद नकली सोना देकर और उसके बदले में खाते में रुपए मंगाकर ठगी की पूरी घटना को अंजाम देते थे।

PunjabKesari
पुलिस कार्रवाई
खड्डा पुलिस ने तहरीर के आधार पर कुल 12 नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सचिन दूबे पुत्र सतीश चन्द दूबे उर्फ मल्लू दूबे निवासी पाण्डेय हाता इन्दिरा कालोनी मकान नं0 36/डब्लू नारायण मंदिर के बगल में थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रुप में पहचान हुई है। अन्य की तलाश में पुलिस संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही है। 

