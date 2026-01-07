Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • मोबाइल चोरों का मेगा खुलासा! नोएडा पुलिस ने पकड़ा अंतरराज्यीय गिरोह, 821 मोबाइल बरामद—करोड़ों में बताई जा रही कीमत

मोबाइल चोरों का मेगा खुलासा! नोएडा पुलिस ने पकड़ा अंतरराज्यीय गिरोह, 821 मोबाइल बरामद—करोड़ों में बताई जा रही कीमत

Edited By Anil Kapoor,Updated: 07 Jan, 2026 07:09 AM

821 stolen phones recovered from noida worth 8 crore rupees

Noida News: दिल्ली-एनसीआर में मोबाइल चोरी की लगातार बढ़ती घटनाओं पर नोएडा पुलिस ने बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई की है। थाना फेज-2 पुलिस ने एक अंतरराज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इसके आठ सदस्यों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 821...

Noida News: दिल्ली-एनसीआर में मोबाइल चोरी की लगातार बढ़ती घटनाओं पर नोएडा पुलिस ने बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई की है। थाना फेज-2 पुलिस ने एक अंतरराज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इसके आठ सदस्यों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 821 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 6 से 8 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

झारखंड से आकर NCR में करते थे मोबाइल चोरी
पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह झारखंड से दिल्ली-एनसीआर आता था और यहां दो से तीन महीने तक रुककर मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। गिरोह के सदस्य किराये पर कमरे लेकर भीड़भाड़ वाले बाजारों, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों में सक्रिय रहते थे और मौका मिलते ही लोगों के मोबाइल फोन चुरा लेते थे।

चोरी के बाद मोबाइल आपस में बदलते थे हाथ
गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी चोरी के तुरंत बाद मोबाइल फोन आपस में एक-दूसरे को पास कर देते थे, ताकि किसी एक के पास ज्यादा मोबाइल न मिलें। जब चोरी किए गए मोबाइलों की संख्या सैकड़ों में पहुंच जाती थी, तो उन्हें बैग और बोरियों में भरकर ट्रेन और बस के जरिए झारखंड और बिहार भेज दिया जाता था।

नेपाल बॉर्डर तक होती थी सस्ते दामों पर सप्लाई
इसके बाद चोरी किए गए मोबाइल फोन नेपाल सीमा से सटे इलाकों में बेहद कम कीमत पर बेच दिए जाते थे। पुलिस के मुताबिक, गिरोह का नेटवर्क देश के कई राज्यों तक फैला हुआ था और मोबाइलों की सप्लाई नेपाल तक की जा रही थी। सेंट्रल नोएडा के डीसीपी शक्ति अवस्थी ने बताया कि इस मामले में आठ आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनमें से छह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि दो नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया है।

और ये भी पढ़े

821 मोबाइल बरामद, जांच में जुटी नोएडा पुलिस
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 821 मोबाइल फोन की बरामदगी नोएडा पुलिस के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस बरामद मोबाइलों के असली मालिकों की पहचान करने के साथ-साथ गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!