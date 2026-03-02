सहारनपुर में तीन महिला तस्कर गिरफ्तार, 50 लाख रुपये कीमत की अफीम बरामद

उत्तर प्रदेश पुलिस के मादक पदार्थों रोधी कार्य बल (एएनटीएफ) की मेरठ इकाई और सहारनपुर जिले की सदर बाजार थाना पुलिस की साझा टीम ने रविवार को तीन महिला तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पांच किलोग्राम अफीम बरामद की जिसकी बाजार में कीमत करीब 50 लाख...

सहारनपुर : उत्तर प्रदेश पुलिस के मादक पदार्थों रोधी कार्य बल (एएनटीएफ) की मेरठ इकाई और सहारनपुर जिले की सदर बाजार थाना पुलिस की साझा टीम ने रविवार को तीन महिला तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पांच किलोग्राम अफीम बरामद की जिसकी बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।



पुलिस अधीक्षक (शहर) व्योम बिंदल ने बताया कि तस्करी में लिप्त नेपाल की जयमति कुमारी देवी एवं हसन तारा ख़ातून तथा बिहार राज्य के बेतिया की रुखसाना खातून को मुखबिर की सूचना पर गंगोह बस अड्डे के पास गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि तीनों महिलाओं के पास से पांच किलो 99 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई।

बिंदल ने बताया कि बरामद अफीम की कीमत करीब 50 लाख रुपये आंकी गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने तीनों के खिलाफ सदर बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस इन महिलाओं के संपर्क सूत्रों की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है।

