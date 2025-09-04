60 साल के मनबढ़ बुजुर्ग ने नाबालिग से किया रेप, फिर की मारपीट; मंदिर में जबरन भरी लड़की की मांग, बोला- अब ये मेरी बीवी…

Edited By Purnima Singh,Updated: 04 Sep, 2025 11:58 AM
कुशीनगर : उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 60 वर्षीय व्यक्ति को नाबालिग लड़की से जबरन शादी करने और उससे दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह घटना मंगलवार को नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर नाबालिग लड़की को एक मंदिर ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके माथे पर सिंदूर लगाया और उसे अपनी पत्नी घोषित कर दिया।
अधिकारियों ने बताया कि घर लौटते समय उसने सुनसान जगह पर पीड़िता से कथित तौर पर दुष्कर्म किया और बाद में अपने घर पर उसके साथ मारपीट की। नेबुआ नौरंगिया के थाना प्रभारी दीपक सिंह ने कहा, ‘‘नाबालिग लड़की की शिकायत के आधार पर दुष्कर्म से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।'' पुलिस ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है।