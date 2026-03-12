Main Menu

  Zomato ऑर्डर को लेकर कानपुर में विवाद, 'डॉग लेग' मिलने के दावे का वीडियो वायरल

12 Mar, 2026

kanpur zomato controversy

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है....

Zomato Viral Video: ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ग्राहक को मीट ऑर्डर के पैकेट में संदिग्ध मांस का टुकड़ा मिला, जिसे लेकर लोगों ने “कुत्ते का पैर” होने का आरोप लगाया है।

यह वीडियो माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर शेयर होने के बाद तेजी से वायरल हो गया है और हजारों लोग इसे देख चुके हैं। वीडियो पोस्ट होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और कई यूजर्स इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो में दावा किया जा रहा है कि फूड पैकेट खोलने के बाद अंदर एक ऐसा मांस का टुकड़ा मिला जो सामान्य मीट जैसा नहीं दिख रहा था। इसी वजह से कुछ लोगों ने इसे लेकर गंभीर आरोप लगाए और वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। हालांकि, वीडियो में किए जा रहे दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी तेजी से सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे फूड सेफ्टी से जुड़ा गंभीर मामला बता रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स का कहना है कि बिना जांच के ऐसे दावे करना सही नहीं है। फूड डिलीवरी ऐप्स से ऑर्डर किए गए खाने की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर भी कई लोगों ने सवाल उठाए हैं।

कंपनी की प्रतिक्रिया का इंतजार

फिलहाल इस मामले में Zomato की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वीडियो में दिखाया गया मीट वास्तव में क्या है।

