विदेशी निवेश किसी परिवार के लिए नहीं, UP के कल्याण के लिए है: सीएम योगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जर्मनी, जापान और सिंगापुर सहित दुनिया के अन्य देशों से आने वाला निवेश किसी परिवार को नहीं, बल्कि राज्य को लाभ पहुंचाएगा और यहां के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करेगा। यहां 1.86 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों को गैस सिलेंडर पुनर्भरण सब्सिडी वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा, "उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल ही जर्मनी से लौटे हैं। उन्हें राज्य में निवेश की संभावनाओं और निर्माणाधीन रक्षा विनिर्माण गलियारे का जायजा लेने का अवसर मिला।"

'आज दुनिया का हर बड़ा निवेशक यूपी आना चाहता है'

पिछली सरकारों से तुलना करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की ओर कोई तिरछी नजर से भी नहीं देखता था, लेकिन आज दुनिया का हर बड़ा निवेशक यहां आना चाहता है। उन्होंने कहा, "निवेशक जानते हैं कि वर्तमान सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकती है और निर्णायक फैसलों के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान कर सकती है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी निवेश से होने वाला बदलाव किसी के व्यक्तिगत परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा, "जर्मनी या जापान से आने वाले निवेश से केशव के परिवार को व्यक्तिगत लाभ नहीं होगा, लेकिन हमारे राज्य को निश्चित रूप से लाभ होगा। उन्होंने कहा, ''इससे हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा।"

'सरकार UP के 25 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानती है'

रोजगार के अवसरों और सुरक्षा पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी पहल और समन्वय स्थापित किया गया है जिससे प्रदेश में अधिक रोजगार सृजित होंगे और प्रतिभाशाली युवाओं को सरकारी गारंटी के साथ विदेशों में सम्मानजनक आय अर्जित करने के अवसर मिलेंगे। आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों ने समाज को जाति के आधार पर बांटने और शासन को अपने परिवारों तक सीमित रखने पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानती है और सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए लगातार काम कर रही है।

'देश भर में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गैस कनेक्शन मिले'

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि होली से पहले, आदित्यनाथ ने शनिवार को लोक भवन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 1.86 करोड़ परिवारों के लिए गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी के लिए 1,500 करोड़ रुपये जारी किए। उज्ज्वला योजना के तहत, देश भर में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 1.86 करोड़ परिवार शामिल हैं। इस मौके पर, योगी ने 10 लाभार्थी महिलाओं को सिंबॉलिक तौर पर सब्सिडी के चेक दिए। बयान में कहा गया है कि कनेक्शन मुफ़्त दिया जाता है, और जब लाभार्थी भरा हुआ सिलेंडर खरीदता है, तो सब्सिडी की रकम सीधे खाते में जमा हो जाती है। आदित्यनाथ ने कहा, "डबल इंजन सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे रही है। उपमुख्‍यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 14 साल तक की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम लड़कियों को गंभीर बीमारी से बचाने के लिए पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है।