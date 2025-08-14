Main Menu

  • शिवपाल नेताजी के उत्तराधिकारी थे…मगर बेचारे चच्चा, गच्चा खा गए…. विधानसभा में सीएम ने शिवपाल की ली चुटकी

Edited By Ramkesh,Updated: 14 Aug, 2025 07:30 PM

shivpal was netaji s successor but the poor uncle got fooled

यूपी विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार को भी गरमा-गरमी से भरपूर रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक-दूसरे पर लगातार जुबानी हमले करते नजर आए। इसी बीच, विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जमकर...

लखनऊ: यूपी विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार को भी गरमा-गरमी से भरपूर रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक-दूसरे पर लगातार जुबानी हमले करते नजर आए। इसी बीच, विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी शिवपाल की चुटकी लेते हुए कहा कि "शिवपाल नेताजी के उत्तराधिकारी थे… मगर बेचारे चच्चा, गच्चा खा गए।" सीएम के इस बयान पर सदन में जोरदार ठहाके और शोरगुल गूंज उठा।

सत्र में लगातार नोकझोंक
मानसून सत्र के दौरान भाजपा और सपा विधायकों के बीच लगातार तकरार देखने को मिल रही है। विपक्ष जहां सरकार पर वादाखिलाफी और महंगाई जैसे मुद्दों पर हमला बोल रहा है, वहीं सत्ता पक्ष सपा सरकार के पुराने कार्यकाल की खामियों को गिनाने में जुटा है।


 

