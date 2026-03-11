तेज रफ्तार का कहर: ट्रैक्टर-ट्राली की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत, एक घायल

कन्नौज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के अटारा गांव के पास ट्रैक्टर-ट्राली की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई तथा एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के अटारा गांव के पास...

Kannauj News : कन्नौज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के अटारा गांव के पास ट्रैक्टर-ट्राली की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई तथा एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के अटारा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर मंगलवार रात करीब 11 बजे मवई गांव निवासी एक किसान ट्रैक्टर-ट्राली लेकर घर लौट रहा था।



उन्होंने बताया कि जलालपुर पनवारा के अटारा गांव के पास ट्रैक्टर ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इससे मोटरसाइकिल सवार सदर कोतवाली क्षेत्र के इनायतपुर निवासी अरबाज (16) और मोहम्मद अहद (13) सड़क किनारे दूर जा गिरे जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि दुर्घटना में मवई निवासी राजू घायल हो गया जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों ने बताया कि टक्कर के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्राली पर नियंत्रण नहीं रख सका और छिवरामऊ निवासी एक अन्य मोटरसाइकिल सवार अमित (36) पर पलट गया जिससे अमित की भी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम कि लिए भेज दिया गया है।

